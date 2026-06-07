البرازيل تودع نجماً أصيب ضد مصر وأنشيلوتي يختار بديله

- تعرض اللاعب البرازيلي ويسلي لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى، مما منعه من المشاركة في كأس العالم 2026، ليحل محله لاعب أتالانتا إيدرسون، الذي حصل على فرصة تاريخية للمشاركة في البطولة العالمية. - إيدرسون، الذي برز في الدوري الإيطالي وساهم في تتويج أتالانتا بالدوري الأوروبي 2024، يتمتع بقدرات بدنية وهجومية مميزة، مما يجعله إضافة قوية لمنتخب البرازيل في كأس العالم. - من المتوقع أن يكون صيف 2026 نقطة تحول في مسيرة إيدرسون، حيث يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد بصفقة تقدر بـ50 مليون يورو، مما يعزز فرصه في التألق بالدوري الإنجليزي.

خسر منتخب البرازيل لكرة القدم خدمات اللاعب ويسلي الذي لن يُشارك في كأس العالم 2026، إثر الإصابة التي تعرض لها في مواجهة منتخب مصر ودياً فجر الأحد، وعوّضه لاعب أتالانتا الإيطالي إيدرسون (26 عاماً)، الذي سينال فرصة المشاركة في الحدث العالمي بعد أن كان خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن إصابة ويسلي منحته فرصة تاريخية ليكون حاضراً مع منتخب "السامبا" في البطولة.

وجاء في بيان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "خضع ويسلي لفحص طبي يوم الأحد من قبل اللجنة الطبية للمنتخب البرازيلي، حيث جرى تصويره بالرنين المغناطيسي. وأكد التصوير وجود إصابة عضلية في عضلة الفخذ اليسرى. ويُعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن أسفه لهذه الإصابة. ويسلي رياضي محبوب في الفريق، وسيظل يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الفريق الساعي إلى الفوز باللقب العالمي. كما يُعلن الاتحاد أن اللاعب إيدرسون سيعوض ويسلي".

وبرز إيدرسون في الدوري الإيطالي في المواسم الأخيرة، حيث يعتبر من بين أفضل لاعبي خط الوسط، ولعب دوراً كبيراً في تألق أتالانتا الذي يُشارك باستمرار في البطولات الأوروبية، كما أنه ساهم بقدر كبير في تتويج فريقه في عام 2024 بالدوري الأوروبي. ويملك إيدرسون قدرات بدنية جيدة تساعده على التفوق في الصراعات الثنائية، كما أنه يقدم المساعدة لفريقه هجومياً، ولهذا فإن دعوته قد تكون أنصفت المجهودات التي بذلها في السنوات الأخيرة من أجل تطوير قدراته والتألق في الكالتشيو.

ولا يملك إيدرسون تجربة دولية مهمة، بما أنه شارك في ثلاث مباريات سابقاً مع منتخب بلاده، مثل ما أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، كما يتوقع أن يجد منافسة قوية في وسط الميدان خلال كأس العالم، ولكنه قد يستغل هذه الفرصة من أجل فرض حضور قوي في المرحلة المقبلة ويُثبت للمدرب الإيطالي أنه قادر على تقديم الإضافة ويكون عنصراً فاعلاً في وسط الميدان.

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ويُعتبر صيف 2026 نقطة تحول في مسيرة اللاعب، بما أنه سيكون حاضراً في كأس العالم، كما أنه بات قريباً من الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، فقد أكدت تقارير إعلامية مختلفة حصول اتفاق بين إدارة "الشياطين الحمر" والنادي الإيطالي على الصفقة التي قد تبلغ قيمتها قرابة 50 مليون يورو، وهي صفقة ستساعد اللاعب على إبراز قدراته الفنية في دوري قوي مثل الدوري الإنكليزي الذي يجمع أفضل اللاعبين في العالم.