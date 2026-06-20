البرازيل تتجاوز هايتي بثلاثية.. وكابوس الإصابات يتصدر المشهد

تغلب منتخب البرازيل على نظيره منتخب هايتي 3-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد "فيلاديلفيا"، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، لبطولة كأس العالم 2026. ونجح المنتخب البرازيلي "بطل العالم خمس مرات"، في استثمار خبرة لاعبيه وإمكاناتهم الفنية لحصد النقاط الثلاث والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد التعادل مع المغرب بهدف لمثله في اللقاء الأول، ليضع قدماً في الدور المقبل.

وسجل ماتيوس كونيا الهدفين الأول والثاني لكتيبة "السيليساو" في الدقيقتين 23 و36، فيما أضاف نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور الهدف الثالث، في الوقت المضاف على عمر الشوط الأول، رافعاً رصيد فريقه إلى 4 نقاط. وشهدت المباراة لقطة مقلقة، بعدما اضطر رافينيا إلى مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 39 من الشوط الأول، إثر إصابة بدنية أثارت حالة من القلق على دكة البدلاء.

وظهر لاعب منتخب البرازيل في حالة انزعاج بعد إحدى الكرات، قبل أن يطلب التبديل بعد لحظات، ما أجبر الجهاز الفني على إجراء تغيير مبكر في اللقاء. وكان لاعب برشلونة قد تحدث مع طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، خلال فترة التوقف لشرب الماء، قبل أن يغادر الملعب بعد دقائق قليلة، بوجهٍ متجهم، ليحل محله اللاعب ريان. وقبل الإصابة، كان رافينيا من أبرز لاعبي اللقاء، حيث سجل هدفاً أُلغي بداعي التسلل، كما أضاع فرصة خطيرة في مواجهة مباشرة مع المرمى.

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وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، فتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرضه لإصابة عضلية، خاصة أنه كان يخضع لبرنامج خاص لإدارة الجهد البدني خلال الأيام الماضية، بسبب بعض الآلام الطفيفة وعلامات الإرهاق بعد مباراة المغرب. وتواصلت بالتالي أزمة الإصابة في صفوف منتخب البرازيل، الذي يفتقد منذ بداية البطولة، لهدافه نيمار، الذي تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في منتصف مايو/ أيار الماضي، ولم ينجح في خوض أي مباراة منذ ذلك الحين، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي راهن على حضوره في المونديال، على أمل الاستفادة من خدماته في الأدوار القادمة. ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل نظيره الاسكتلندي، يوم 25 يونيو/حزيران الجاري، في ختام دور المجموعات.