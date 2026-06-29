البرازيل تتأهل إلى ثمن نهائي المونديال بفوزها على اليابان 2-1

- تأهل منتخب البرازيل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على اليابان 2-1، حيث سجل كايشو سانو لليابان في الدقيقة 29، وعادل كاسيميرو للبرازيل في الدقيقة 56. - حسم غابرييل مارتينيلي المباراة لصالح البرازيل بهدف في الدقائق الأخيرة بعد تمريرة من برونو غيماريش، ليواصل السامبا رحلتهم نحو اللقب السادس. - لم يشارك نيمار في المباراة، بينما كان إندريك من أبرز اللاعبين في الشوط الثاني، وستواجه البرازيل الفائز من مباراة ساحل العاج والنرويج في دور الـ16.

بلغ منتخب البرازيل ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعد الفوز على اليابان بنتيجة 2-1 على ملعب إن آر جي، في مباراة مثيرة للغاية حبست أنفاس مشجعي السامبا الذين كانوا يترقبون التأهل ومتابعة الرحلة نحو اللقب السادس في تاريخهم، بعدما كان آخر تتويج لهم في عام 2002 الذي أقيم بكوريا الجنوبية واليابان على حساب ألمانيا بهدفين نظيفين سجلهما الظاهرة رونالدو.

وافتتح كايشو سانو (25 عاماً) لاعب نادي ماينز الألماني باب التسجيل لصالح منتخب اليابان في الدقيقة الـ29، بعد تسديدة أرضية عجز الحارس أليسون بيكر عن التعامل معها والوصول إليها، لتحاول البرازيل بعدها الوصول إلى مرمى زيون سوزوكي دون النجاح في ذلك خلال الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح اللاعب كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق في معادلة الكفة عند الدقيقة الـ56 من ضربة رأسية. وبينما كان الفريقان يتجهان نحو شوطين إضافيين، تلقى غابرييل مارتينيلي تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء من زميله لاعب نيوكاسل يونايتد برونو غيماريش، ليسدد بقدمه اليمنى كرة عانقت شباك سوزوكي.

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ولم يقحم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في هذه المواجهة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في حين كان لاعب ريال مدريد الذي لعب هذا الموسم معاراً لنادي ليون، إندريك، واحداً من أنشط الأسماء حين دخل في الشوط الثاني، مع العلم أن السامبا سيواجهون خلال لقاء دور الـ16 الفائز من مواجهة ساحل العاج والنرويج.