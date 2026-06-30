البرازيل تأهلت بهدف مسبوق بمخالفة.. الشريف يُجيب

- تأهل منتخب البرازيل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على اليابان (2-1)، حيث قلبت البرازيل تأخرها في الشوط الثاني بهدفين، أحدهما في الوقت البديل. - أثار هدف التعادل لكاسيميرو جدلاً حول التسلل، لكن خبير التحكيم جمال الشريف أكد صحته، حيث كان كاسيميرو في موقف صحيح بفضل تغطية المدافع الياباني. - الهدف الثاني للبرازيل جاء في الدقيقة 95 عبر غابرييل مارتينيلي، وأكد الشريف سلامة الهدف بعد تدخل إندريك الصحيح لاستعادة الكرة من تاناكا.

تأهّل منتخب البرازيل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما انتصر على منتخب اليابان بنتيجة (2ـ1)، في لقاء شهد إثارة كبيرة بما أن المنتخب الآسيوي كان متقدماً في النتيجة، ولكن البرازيل عادت في الشوط الثاني لتخطف انتصاراً كان يبدو صعباً، حيث سُجل الهدف الثاني في الوقت البديل. وأدار اللقاء، الإيطالي ماوريسيو مارياني.

ورافقت الشكوك هدف البرازيل الأول لاحتمال وجود كاسيمرو في موقف تسلل، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن الهدف: "في الدقيقة الـ56، رفع غاربرييل ماغلهايس الكرة داخل منطقة المرمى إلى كاسيميرو الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه لوجود تغطية من آخر ثاني مدافع من منتخب اليابان هيروكي إيتو، حيث كانت قدمه اليمنى الأقرب إلى خط مرماه من كاسيميرو عند رفع الكرة، وهي اللحظة الحاسمة للحكم على وجود اللاعب في موقف تسلل وليس لحظة وصولها، حيث تحرك كاسيميرو والكرة في الهواء وتقدم على المدافع وسجل هدفاً، ولهذا فإن قرار الحكم المساعد كان صحيحاً".

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وخطف منتخب البرازيل هدفاً في الدقيقة الأخيرة، كان يبدو أنه مسبوق بمخالفة، ولكن الشريف أكد سلامة الهدف وقال: "في الدقيقة الـ95، وصلت الكرة إلى البرازيلي إندريك الذي حاول السيطرة عليها، ولكن تاناكا استخلصها منه وتحرك قريباً من خط منطقة الجزاء، ولحق به إندريك ومدّ قدمه اليسرى وأبعد الكرة عن سيطرته، لتذهب الكرة لاحقاً إلى برونو غيماراس ثم مررها إلى غابرييل مارتينيلي الذي أحرز الهدف الثاني. ولا توجد مخالفة من إندريك الذي نجح في إبعاد الكرة عن تاناكا، وقرار الحكم الذي كان قريباً من العملية، كان صحيحاً والهدف كان سليماً".