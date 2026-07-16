البديل الذي غيّر الحكاية.. مارتينيز يصنع فرحة الأرجنتين

- لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، يلعب دورًا حاسمًا في تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2026 بعد تسجيله هدف الفوز ضد إنكلترا، مستفيدًا من تمريرة ليونيل ميسي، ليواجه منتخب إسبانيا في النهائي. - مارتينيز يواصل تألقه في البطولة، حيث ساهم في انتصارات حاسمة ضد مصر وسويسرا، مسجلًا أهدافًا حاسمة في اللحظات الأخيرة، مما يعزز مكانته كلاعب مؤثر في المنتخب. - رغم خيبة الأمل في دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان، إلا أن مارتينيز يجد السعادة مع منتخب الأرجنتين، حيث يساهم في تحقيق الانتصارات والتتويجات.

لعب مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز (28 عاماً) دوراً حاسماً مجدداً، في انتصارات منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، بعدما سجل هدف الفوز على إنكلترا، مساء الاربعاء، ليتأهل منتخب "التانغو" إلى النهائي ويُواجه منتخب إسبانيا يوم الأحد، حيث سيدافع فريق المدرب ليونيل سكالوني، عن اللقب الذي توج به في عام 2022. ومرة أخرى، كان مارتينيز بديلاً فقد خسر المنافسة مع جوليان ألفاريز، ولكنه شارك بديلاً وسجل الهدف مستغلاً تمريرة مثالية من ليونيل ميسي، محرزاً الهدف الثالث في هذه النسخة، ولكنه منح منتخب بلاده انتصاراً مهماً بالنظر إلى خصوصية المنافسة بين البلدين.

وللمباراة الثالثة توالياً يلعب قائد إنتر ميلان دوراً حاسماً في انتصار الأرجنتين، فخلال ثمن النهائي صنع هدفاً في آخر دقيقة ضد منتخب مصر، ليحقق بطل العالم انتصاراً كان يبدو صعباً بما أنه كان متأخراً في النتيجة (2ـ0) قبل أن ينتصر في النهاية (3ـ2)، وعاد مارتينيز ليسجل هدف الحسم ضد سويسرا في ربع النهائي بعدما ترك بصمته في آخر دقيقة، قبل أن يتألق ضد إنكلترا، أما هدفه ضد الأردن فلم يكن له تأثير. وكان مارتينيز قد سجل هدف انتصار الأرجنتين على كولومبيا في نهائي كوبا أميركا 2024، حيث غادر ميسي وقتها اللقاء مصاباً وفي الحصة الإضافية الثانية سجل هدفاً حاسماً، منح منتخب بلاده آخر تتويج.

وكان مارتينيز صامتاً في نهائي دوري أبطال أوروبا مرّتين مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي، وبعد الهزيمة ضد باريس سان جيرمان في عام 2025، بنتيجة (5ـ0) قال في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: كنت حزيناً. كافحتُ لفهم الأسباب. لم أتحدث لخمسة أو ستة أيام. في تلك الليلة، لم يسر أي شيء على ما يرام بالنسبة لنا، بينما سار كل شيء على ما يرام بالنسبة لهم. لم نكن على طبيعتنا، لم نكن فريقاً، هذه هي كرة القدم". ولحسن حظ مارتينيز فإن منتخب الأرجنتين منحه البسمة.