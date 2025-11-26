البحرين وعُمان إلى مجموعات كأس العرب 2025 بعد تجاوز جيبوتي والصومال

- تأهل منتخبا البحرين وسلطنة عُمان إلى دور مجموعات كأس العرب 2025 بعد مواجهات صعبة ضد جيبوتي والصومال، حيث حسمت البحرين مباراتها بهدف نظيف، بينما تأهلت عُمان بركلات الترجيح. - سجل محمد الرميحي هدف البحرين في الدقيقة 36 بعد خطأ من حارس جيبوتي، مما منح البحرين بطاقة التأهل للعب ضمن مجموعة الجزائر، العراق، ولبنان أو السودان. - في مباراة عُمان، تألق الحارس إبراهيم الراجحي في ركلات الترجيح، مما ساهم في تأهل الفريق للعب ضمن مجموعة المغرب، السعودية، واليمن أو جزر القمر.

تأهل منتخبا البحرين وسلطنة عُمان إلى دور مجموعات كأس العرب 2025، عقب تجاوز عقبتي جيبوتي والصومال على التوالي، في مواجهتين صعبتين للغاية، استمرّت فيهما الإثارة حتى آخر الأنفاس، حيث حُسمت الأولى بهدفٍ نظيف، فيما اتجهت الثانية إلى ركلات الترجيح.

وتجاوز منتخب البحرين المتوج في بداية عام 2025 بلقب كأس الخليج العربي على حساب عُمان بنتيجة 2-1 هذه المواجهة، عقب تقديم مباراة جيدة نسبياً، رغم أن الترشيحات قبل انطلاق المواجهة كانت ترجّح كفّته للعبور من دون مشاكل، إلا أن الهفوة التي تسبب بها منتخب جيبوتي كانت كفيلة في فتح الطريق إلى تأهل رفاق القائد سيد ضياء.

وجاء هدف منتخب البحرين في الدقيقة 36 من عمر المواجهة، بعدما حاول الحارس سعيد مختار إمساك كرة عرضية، لكنه أساء التعامل معها ليفلتها وتتحضر أمام المخضرم محمد الرميحي (35 عاماً)، بعدما أودعها الشباك مهدياً إلى بلاده بطاقة التأهل إلى دور مجموعات كاس العرب، حيث سيلعب الفريق الأحمر ضمن مجموعة الجزائر، والعراق، ولبنان أو السودان.

وفي المباراة الثانية، قدّم منتخب الصومال مستوى مميزاً للغاية، وأحرج في الكثير من الأوقات رفقاء الحارس إبراهيم المخيني، إذ لم يجد المدرب البرتغالي المخضرم، كارلوس كيروش، الطريقة إلى شباك الحارس الصومال، بفضل التنظيم والانتشار المميز للفريق القادم إلى قطر من القارة الأفريقية تحت قيادة المدير الفني يوسف علي نور.

وبعد شوطٍ أول سلبي وآخر من دون أهدافٍ أيضاً على استاد عبدالله بن خليفة، اتجهت المباراة إلى ركلات الحظ التي صبّت في مصلحة منتخب البحرين بفضل تألق الحارس إبراهيم الراجحي، الذي دخل في آخر أنفاس المواجهة بدلاً من المخيني وتصدى لكرتين، وبالفعل طار ببلاده إلى المجموعة الثانية التي تضمّ المغرب والسعودية، واليمن أو جزر القمر.