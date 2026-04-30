الباريسي يطمئن جماهيره: حكيمي جاهز للنهائي المحتمل

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
30 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 18:30 (توقيت القدس)
أشرف حكيمي بعد إصابته مع باريس في ملعب حديقه الأمراء، 28 إبريل 2026 (Getty)
حكيمي بعد إصابته مع باريس في ملعب حديقة الأمراء، 28 إبريل 2026 (Getty)
- أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة أشرف حكيمي في العضلة الخلفية للفخذ، مما سيبعده عن مواجهة الإياب أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال.
- أكمل حكيمي المباراة رغم الإصابة بسبب استنفاد المدرب لويس إنريكي جميع تبديلاته، ويُتوقع غيابه لعدة أسابيع.
- رغم غيابه عن الإياب، يثق النادي بعودة حكيمي قبل النهائي الأوروبي في حال التأهل، حيث لا تُعد الإصابة خطيرة على المدى المتوسط.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة ظهيره المغربي أشرف حكيمي (27 سنة) في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى في ذهاب نصف نهائي الأبطال أمام نادي بايرن ميونخ الألماني، ما سيُبعده عن مواجهة الإياب أمام النادي البافاري يوم الأربعاء المقبل التي ستُقام في ملعب "أليانز أرينا".

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها النادي الباريسي، فإن حكيمي سيغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة بايرن ميونخ، ورغم ذلك، أكمل المباراة حتى نهايتها، في ظل استنفاد المدرب الإسباني لويس إنريكي جميع تبديلاته الخمسة في المواجهة، ما حال دون خروجه من أرض الملعب.

حكيمي في حديقة الأمراء في 28 أبريل 2026 (تاناني بدر الدين/Getty)
كرة عالمية
هل أصبح بايرن ميونخ كابوساً لأشرف حكيمي؟

وفي  السياق، أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، الخميس، إلى أن نادي باريس سان جيرمان، ورغم تأكيده غياب حكيمي عن قمة الإياب أمام بايرن ميونخ الألماني، يثق بعودة الظهير المغربي قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في حال تأهل الفريق، ما يعني أن مشاركته في النهائي تبقى واردة بقوة، خاصة أن الاصابة لا تُعد خطيرة على المدى المتوسط.

ورغم عدم تحديد مدة غيابه بدقة، رجّحت الصحيفة عودة اللاعب قبل تاريخ 30 مايو/أيار المقبل، موعد النهائي الأوروبي، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجهيزه بالشكل الأمثل لخوض اللقاء الحاسم. ويحتاج الفريق الفرنسي للتعادل في مواجهة الإياب أمام بايرن ميونخ من أجل بلوغ النهائي الأوروبي الكبير.

