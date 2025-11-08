الباريسي يدفع ثمن إنجازاته

- يواجه باريس سان جيرمان تحديات كبيرة بعد خسارته أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال وغياب نجومه بسبب الإصابات، مثل ديمبيلي وحكيمي، مما يدفع النادي للتفكير في تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية. - إصابة حكيمي بالتواء في الكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين، مما يهدد مشاركته مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا، ويضع ضغطاً على المدرب لويس أنريكي لتعويض الغيابات في ظل الجدول المزدحم. - رغم تصدر باريس سان جيرمان للدوري الفرنسي، إلا أن الإرهاق والإصابات المتكررة قد تؤثر على أداء الفريق، مما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في تنظيم المباريات لضمان صحة اللاعبين.

بعد موسم استثنائي تُوِّج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا وكل الألقاب المحلية، يعيش باريس سان جيرمان الفرنسي أياماً عسيرة إثر خسارته، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام بايرن ميونخ الألماني (1-2)، وخسارته للنجوم الثلاثة، الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديز، إضافة إلى الفرنسي ديزيريه دوي من قبل. ورغم ثراء تشكيلة الباريسي باللاعبين المتميزين، تقتضي متطلبات المنافسة على كل الجبهات السعي للتعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي، ولا سيما مع الإرهاق الذي أصاب اللاعبين الذين لعبوا أكثر من ستين مباراة الموسم الماضي، وخاضوا منافسة كأس العالم للأندية التي أتعبتهم بعد أن بلغوا النهائي، ثم عادوا متأخرين للتحضير للموسم الجديد.

إصابة حكيمي بالتواء في الكاحل أمام بايرن أفاضت الكأس وزادت من حدة القلق، ولا سيما أنها ستبعده عن المنافسة لمدة شهرين على الأقل، وقد تحرمه المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وهو الذي يُعد واحداً من أهم عناصر الباريسي ومنتخب المغرب. يضاف إلى ذلك الإصابات المتكررة لديمبيلي الذي غاب قبل مواجهة بايرن لمدة 66 يوماً عن المنافسة منذ مطلع يونيو/ حزيران، وسيغيب لأسابيع أخرى بعد إصابته في عضلة الساق اليسرى، على غرار مينديز الذي أصيب بالتواء في الركبة اليسرى، وقبلهم دوي الذي يواصل إعادة التأهيل بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها أمام لوريان في الجولة قبل الماضية من الدوري الفرنسي.

قد تكتظ عيادة النادي الباريسي بالنجم الفرنسي الصاعد برادلي باركولا، المنتظر أن يغيب عن مواجهة فريقه السابق ليون بسبب الإرهاق الذي منع المدرب الفرنسي ديديه ديشان من استدعائه للمواجهتين المقبلتين للمنتخب ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم ضد أوكرانيا وأذربيجان، مثلما يغيب حكيمي عن منتخب بلاده لمدة لا تقل عن شهرين، وقد أحدثت إصابته حالة طوارئ في الأوساط المغربية التي تدرك قيمة اللاعب الفنية، ووزنه المعنوي في صفوف منتخب يسعى للتتويج باللقب القاري على أرضه لأول مرة منذ نصف قرن، بعد أن بلغ نصف نهائي مونديال قطر 2022، وهي المأمورية التي تقتضي جهوزية كل لاعبيه، ولا سيما كوادره وقائده حكيمي المرتقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل لاعب لهذه السنة.

ويُفكر المدرب الإسباني لويس أنريكي في تدعيم فريقه خلال الميركاتو الشتوي بلاعبين يمكنهم تعويض المصابين ومواجهة أي طارئ مستقبلاً، ولا سيما بعد الإرهاق البدني والنفسي الذي أصاب لاعبيه بسبب الموسم الشاق والمتعب الذي خاضوه دون توقف إلى غاية المشاركة في كأس العالم للأندية، إذ بلغ عدد المباريات التي لعبها أغلب العناصر ستين مباراة بكل ما حملته من ضغوط وخلّفته من إصابات متكررة لعديد اللاعبين، وهو الأمر الذي يعيد إلى طاولة النقاش ظاهرة كثرة التنقلات والمنافسات والمباريات مع الأندية والمنتخبات، التي زادت من حجم الانتقادات للاتحادين، الأوروبي والدولي، في جدول لا يراعي صحة اللاعبين ولا يمنحهم الوقت الكافي للراحة حسب تقدير الملاحظين.

ظهرت ملامح التراجع على لاعبي النادي الباريسي في مباريات الدوري بعد إحدى عشرة جولة، حيث يحتل المركز الأول بفارق نقطتين عن مرسيليا ولانس، وفارق أربع نقاط عن الثلاثي ليل، ليون وموناكو، بعد أن خسر مباراة وتعادل في ثلاث، وظهر بوجه متذبذب رغم توفره على تركيبة ثرية بالمواهب والخيارات التي تقوده إلى السيطرة على الدوري والمنافسة على لقب دوري الأبطال الذي فاز به الموسم الماضي، لكن الإرهاق والإصابات المتكررة لعدد من اللاعبين قد تفعل فعلتها في نهاية الموسم، وتكون مكلفة مادياً، وقد تؤثر بمردود الدوليين مع منتخباتهم خلال مونديال 2026 المقرر الصيف المقبل.