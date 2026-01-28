الاستمرارية لغة الكبار.. دورانت ينافس كوري وجيمس رغم عامل السن

- يواصل كيفن دورانت تألقه في يناير مع هيوستن روكتس، حيث لعب 122 دقيقة وسجل 101 نقطة في ثلاث مباريات، مما يعكس قدرته على تحمل الأعباء البدنية رغم تقدمه في السن، ويؤكد حضوره كنجم أول في كل ليلة. - بالمقارنة مع نجوم مثل ستيفن كوري وليبرون جيمس، يظل دورانت في مقدمة المشهد التنافسي، حيث يسجل بمعدل 26.3 نقطة في المباراة مع كفاءة تهديفية عالية، مما يعزز مكانته بين أساطير الدوري الأميركي للمحترفين. - يحتل دورانت المركز السادس في قائمة الهدّافين التاريخيين في "إن بي إيه"، ويقترب من تجاوز مايكل جوردان، مما يجعله مرشحاً لحجز مكان مميز بين الأساطير، في ظل استمراره في تقديم مستويات عالية.

يواصل نجم كرة السلة الأميركي كيفن دورانت (37 عاماً)، تقديم مستويات مميزة في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، واللافت في أدائه لا يقتصر على عدد النقاط، بل يمتد إلى حجم الدقائق التي يخوضها، إذ لعب في مبارياته الثلاث الأخيرة مع فريقه هيوستن روكتس 122 دقيقة وسجّل 101 نقطة، بأرقام تؤكد حضوره نجماً أول في كل ليلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الثلاثاء، فقد سجّل دورانت 36 نقطة في 44 دقيقة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ثم 32 نقطة خلال 41 دقيقة ضد ديترويت بيستونز، قبل أن يضيف 33 نقطة في 37 دقيقة أمام ممفيس غريزليس، في سلسلة مباريات تعكس قدرته على تحمّل الأعباء البدنية رغم تقدمه في السن. وعند سؤاله عن كثافة الدقائق التي يلعبها أخيراً، لم يتردد نجم هيوستن روكتس في الرد بصراحة، قائلاً: "أشعر أنني بحالة رائعة، ولهذا أتقاضى ما أتقاضاه. يدفعون لي أكثر من خمسين مليون دولار لأكون حاضراً وجاهزاً للعب".

ومع المقارنة بنجوم الصف الأول ممن تجاوزوا سن الـ37، مثل ستيفن كوري وليبرون جيمس، يتراجع الجدل حول العمر، في ظل استمرارهم جميعاً في تقديم مستويات عالية. فبينما يواصل كوري (37 عاماً) تألقه مع غولدن ستايت ووريورز، يُقدّم جيمس (41 عاماً) أرقاماً مميزة مع لوس أنجليس ليكرز رغم دخوله موسمه الـ22، ليبقى الثلاثي حاضراً بقوة في المشهد التنافسي. ويتحمّل دورانت دور الهدّاف الأول في صفوف هيوستن روكتس، بمعدل 26.3 نقطة في المباراة، مع كفاءة تهديفية عالية بلغت 51.6% من الرميات، إضافة إلى عدد كبير من الدقائق داخل الملعب.

في المقابل، يواصل كوري قيادة الهجوم في غولدن ستايت ووريورز بمعدل 27.3 نقطة خلال 31.6 دقيقة، مع اعتماد كبير على الرميات الثلاثية بمعدل 4.5 ثلاثية في المباراة هذا الموسم. أما جيمس، فيقدم أرقاماً شاملة بـ22.3 نقطة، و6 متابعات، و6.9 تمريرات حاسمة في 33.4 دقيقة بالمباراة.

دورانت ومواصلة الصعود في سجل الكبار

يُعد سجل الهدّافين التاريخي في دوري السلة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه" أحد أبرز محاور النقاش حول الاستمرارية، وفيه يواصل دورانت تقدمه بثبات. إذ يتصدر جيمس القائمة بـ42810 نقاط، بينما يحتل دورانت المركز السادس، ويبتعد بنحو 600 نقطة فقط عن الأسطورة مايكل جوردان صاحب 32292 نقطة، في حين يأتي كوري في المركز الـ19 برصيد 26397 نقطة.

ومع اقتراب نهاية مسيرته، يبدو أنّ دورانت مرشح ليحجز مكاناً مميزاً بين أساطير الدوري الأميركي للمحترفين، في ظل عطائه المتواصل وقدرته على الحفاظ على مستواه في أعلى درجات المنافسة. وفي دوري باتت فيه سياسة إراحة النجوم وإدارة الدقائق أمراً شائعاً، يواصل دورانت نهجه المعتاد بالوضوح والالتزام داخل الملعب، مؤكداً أنه حاضر دائماً، عندما يحتاج إليه فريقه. ويحتل هيوستن روكتس حالياً المركز الرابع في المنطقة الغربية، مطارداً سان أنطونيو سبيرز ودنفر ناغتس، وبفارق خسارة واحدة فقط عن لوس أنجليس ليكرز، ما ينذر بنصف ثانٍ من الموسم شديد التنافسية.