الارتفاع عن سطح البحر يدفع جنوب أفريقيا للسفر مبكراً إلى المونديال

- يخطط منتخب جنوب أفريقيا للوصول إلى المكسيك قبل أسبوعين من المباراة الافتتاحية لكأس العالم للتأقلم مع ارتفاع ملعب أزتيكا، حيث سيواجهون المكسيك في 11 يونيو. - سيقيم الفريق في باتشوكا، التي ترتفع أكثر من مكسيكو سيتي، ويخطط لمباريات ودية ضد نيكاراغوا وبورتوريكو للتحضير. - يواجه المنتخب تحديات في المجموعة، حيث سيلعب ضد جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية، ويسعى لتجاوز الدور الأول لأول مرة في تاريخه.

قال البلجيكي هوغو بروس (74 عاماً)، مدرب منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم، إن فريقه يخطط للوصول إلى المكسيك قبل أسبوعين تقريباً من المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وذلك للتأقلم مع الارتفاع، حين يفتتح منتخب المكسيك، إحدى الدول المستضيفة، البطولة في 11 يونيو/ حزيران بمباراة ضمن المجموعة الأولى ضد جنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، التي ترتفع 2200 متر (7216 قدماً) فوق مستوى سطح البحر.

وبينما يقيم معظم لاعبي جنوب أفريقيا في أندية بمدينة جوهانسبرغ، التي ترتفع 1753 متراً، يقول بروس إن فريقه في حاجة إلى وقتٍ للتأقلم مع الظروف في المكسيك قبل المباراة الافتتاحية، وسيسافر الفريق بالتالي في 30 مايو/ أيار إلى مقر إقامته في باتشوكا، التي ترتفع حوالي 200 متر أكثر عن مكسيكو سيتي.

وتقع المدينة على بعد أقل من 100 كيلومتر من مدينة مكسيكو، وقال بروس في مقابلة مع برنامج "Marawa Sports Worldwide" الإذاعي الجمعة: "ستكون الأيام الأولى صعبةً للتدريب بكامل طاقتنا بسبب الارتفاع، لذا سنركز على ذلك في الأسبوع الثاني". ويخطط منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة نيكاراغوا على أرضه في مباراة ودية يوم 29 مايو/ أيار، على الرغم من أن هذا الأمر لم يؤكد بعد، كما يجري التفاوض مع بورتوريكو بوصفه خصماً تحضيرياً لمباراة دولية ثانية في باتشوكا.

وفي مبارياتهم الأخرى في دور المجموعات بكأس العالم، سيواجه منتخب جنوب أفريقيا جمهورية التشيك في أتلانتا الأميركية يوم 18 يونيو، وكوريا الجنوبية في مونتيري يوم 24 يونيو، ساعين لتجاوز الدور الأول للمرة الأولى في مشاركتهم الرابعة في كأس العالم.

وقال بروس في وقت سابق من هذا العام: "إنها ليست مجموعة سهلة بالنسبة لنا. أولاً، سنواجه أصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية على ملعب أزتيكا، وسيكون الأمر صعباً للغاية بالنسبة لنا هناك"، لكن المدرب المخضرم، الذي لعب مع منتخب بلجيكا الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 1986 في المكسيك، سبق له أن توقع أن يحدث فريقه بعض المفاجآت في البطولة، التي تقام أيضاً في كندا والولايات المتحدة الأميركية.

وكان منتخبا جنوب أفريقيا والمكسيك قد تعادلا 1-1 على ملعب "سوكر سيتي" في مدينة جوهانسبرغ خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2010، التي استضافتها جنوب أفريقيا.