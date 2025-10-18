الاختبار الحقيقي لمنتخب الجزائر في المغرب

- تأهل منتخب الجزائر لكأس العالم 2026 يوجه الأنظار نحو كأس أمم أفريقيا في المغرب، حيث يواجه المدرب بيتكوفيتش تحديات في تحسين الأداء بعد الخروج المبكر في الدورات السابقة، رغم التأهل السهل للمونديال. - يعاني المدرب من صعوبة اختيار التشكيلة الأساسية بسبب ثراء الفريق، مما يزيد الضغط لتحقيق نتائج إيجابية وفك عقدة الدور الأول، خاصة مع الظروف الملائمة لمنتخبات شمال أفريقيا. - البطولة ستكون اختباراً حاسماً، حيث أن الخروج المبكر قد يهدد مستقبل بيتكوفيتش، بينما بلوغ ربع النهائي يعزز ثقة الفريق ويؤهله لمشاركة قوية في مونديال 2026.

بعد ضمان منتخب الجزائر بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الخامسة في التاريخ، تتوجه أنظار الجزائريين نحو نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب نهاية السنة، وسط تساؤلات حول قدرة المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش، وأشباله على الظهور بوجه لائق يريده البعض أن يتجاوز الدور الأول الذي خرج منه المنتخب الجزائري في دورتي الكاميرون وكوت ديفوار، ويريده البعض الآخر أن يبلغ أدواراً متقدمة لدرجة المنافسة على اللقب القاري، في وقت يعتقد الكثير أن الخضر لم يصلوا إلى درجة المنافسة على اللقب، ولا على بلوغ الدور الثاني في المونديال، رغم ارتقائهم إلى المركز الـ35 عالمياً.

صحيح أن تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم كان متوقعاً قبل انطلاق التصفيات، ولم يجد فيها صعوبات كثيرة، حيث حقق ثمانية انتصارات وتعادلاً واحداً مع تسجيل خسارة واحدة، لكن الوجه المتباين الذي ظهر به طيلة التصفيات لم يكن مطمئناً إلى غاية المباراة الأخيرة ضد أوغندا، التي بدأت تظهر فيها شخصية المنتخب مجموعةً وأفراداً يخوضون منافسة مع الذات وأخرى بعضهم مع بعض من أجل الفوز بثقة المدرب وبالمكانة الأساسية في التشكيلة التي صارت ثرية أكثر بانضمام رباعي جديد لم يُخيب، رفعَ من سقف التوقعات والطموحات، ويعد بمستوى أفضل في مواعيد قادمة.

واعترف المدرب بيتكوفيتش بأن مأمورية الاختيار صارت صعبة عليه، وفي ذلك إقرار بثراء تشكيلته وعدم وجود أي مبرر للإخفاق في نهائيات كأس أمم أفريقيا رغم وجود الكبار، في بطولة ستُجرى في ظروف أحسن بكثير من دورتي الكاميرون وكوت ديفوار من كل الجوانب، بما في ذلك المناخية التي تناسب منتخبات شمال أفريقيا ولاعبيها، الذين سيجدون أنفسهم أمام الاختبار الحقيقي لمدى قدرتهم على التعامل مع منافسة مجمعة أصعب من تلك التي خاضوها في تصفيات كأس أفريقيا وكأس العالم، وتحت ضغوط إعلامية وجماهيرية أكبر، ليبقى الكل في الجزائر يترقب فك عقدة الدور الأول التي لازمت المنتخب في دورتين سابقتين وأطاحت المدربَ السابق جمال بلماضي.

صحيح أن منتخب الجزائر الحالي بمردوده المتباين، ليس مرشحاً للمنافسة على اللقب القاري أمام المغرب، مصر، تونس، السنغال، نيجيريا، كوت ديفوار والكاميرون، لكنه يملك كل مقومات التألق لو تكون الكوادر في مستواها، ويكون الجدد في مستوى الثقة التي توضع فيهم، في وجود بن سبعيني وماندي وعطال وآيت نوري وحجام وبلغالي وشرقي في الدفاع، وبن طالب، وبوداوي، وبن ناصر، وشايبي، ومازة في الوسط، إضافة إلى الجوهرة عمورة، والمخضرم رياض محرز، والفنان يوسف بلايلي، والهداف بونجاح، وأيضاً حاج موسى وقبال وبوعناني والصاعد شياخة، ما يمنح الخضر خيارات فنية كثيرة ومتنوعة.

وستكون بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب اختباراً كبيراً للمدرب بيتكوفيتش وعناصره، لذلك سيكون للخروج من الدور الأول تداعيات تعصف به وتحرمه من قيادة الخضر في المونديال، أما التأهل إلى الدور الثاني فلن يكون كافياً لإقناع الأنصار، لكن بلوغ ربع النهائي وأكثر سيكون إنجازاً يرفع معنويات اللاعبين ويزيدهم ثقة بالنفس، ويقويهم لأجل مشاركة جيدة في مونديال 2026، وتجاوز ما حققه حاليلوزيتش في مونديال البرازيل 2014 عندما بلغ الدور الثاني، وكاد يطيح ألمانيا بطلة العالم آنذاك، قبل أن يغيب رفقاء محرز عن مونديال قطر، ويخرجون في الدور الأول من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرتين، بعد أن أبهروا العالم بتتويجهم بنسخة 2019 في القاهرة.

من حق الجماهير الجزائرية أن تطمح وتطالب حتى بالتتويج بكأس أمم أفريقيا وكأس العالم، لأنها تتفاعل بمشاعرها وعواطفها، ومن واجب اللاعبين أن يبذلوا كل الجهود لتقديم مردود كبير وتحقيق نتائج أفضل، لأنهم قادرون على ذلك عندما يكونون في أفضل أحوالهم، لكن الأمر مرتبط بمعطيات أخرى موضوعية، وأخرى لا يمكن التحكم فيها عندما يتعلق الأمر بالبطولات.