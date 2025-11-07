الاحتيال والسرقة شبح يهدد لاعبي الكرة.. باستوني وبيسوما آخر الضحايا

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث السرقة والاحتيال التي تستهدف نجوم كرة القدم، وكان آخر ضحاياها المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني (26 عاماً)، ولاعب خط الوسط المالي إيف بيسوما (29 عاماً)، في واقعتين مختلفتين تثيران القلق حول الأمن الشخصي والمالي للاعبين المحترفين.

وفي إيطاليا، تعرّض نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي باستوني للسرقة في أثناء غيابه عن منزله بسبب مشاركته مع فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام كايرات ألماتي، في المباراة التي فاز بها إنتر على ملعب سان سيرو، وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، الجمعة، ففي وقت كان اللاعب على مقاعد البدلاء، اقتحم أربعة لصوص منزله في منطقة كاستيلي كاليبيو بمقاطعة بيرغامو مساء الأربعاء الماضي، وسرقوا حقائب فاخرة وساعات ثمينة بينها ساعتان من طراز رولكس، قبل أن يلوذوا بالفرار، وتتولى فرقة الدرك الإيطالي في بيرغامو التحقيق في الحادثة وتحليل تسجيلات المراقبة لتحديد هوية الجناة. وقد عاد باستوني ليجد منزله مقلوباً رأساً على عقب في ليلةٍ كان يُفترض أن يحتفل فيها بفوز فريقه الأوروبي.

أما في إنكلترا، فقد كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، الجمعة، عن تعرّض لاعب توتنهام هوتسبيرز والمنتخب المالي بيسوما لعملية احتيال مصرفي ضخمة، خسر خلالها أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني من حسابه في بنك كوتس، أحد أشهر البنوك الخاصة في بريطانيا. ووجّهت السلطات إلى المتهم موريس غوميز، تُهمتين بالاحتيال بعد أن حوّل مبالغ مالية من حساب اللاعب إلى حسابه الشخصي من دون علمه. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في لندن، بينما يُتوقع أن يُستدعى بيسوما للإدلاء بشهادته في حال أحيلت القضية على المحاكمة الكاملة.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلةٍ من القضايا المتنوعة التي يعانيها لاعبو كرة القدم في مختلف البلدان، سواء كانت ناجمة عن خيانة من مقربين منهم، كالعاملين لديهم أم بعض الأصدقاء، في ظل حياة البذخ المالي التي يعيشونها، وهو ما يدفع كثيرين إلى استغلال الموقف بطرق غير مشروعة للحصول على أموالهم.