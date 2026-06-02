الاحتلال يلاحق الرياضيين الفلسطينيين.. نتالي أبو دية أحدث المستهدفين

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعبة منتخب فلسطين النسوي السابقة نتالي أبو دية، بعد مداهمة سكنها في بلدة بيرزيت، في استمرار للانتهاكات ضد الرياضيين الفلسطينيين. - بالإضافة إلى أبو دية، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة ليلى خليل، مما يعكس الاعتداءات المستمرة على الشباب الفلسطيني، بما في ذلك الرياضيين وطلبة الجامعات. - منعت سلطات الاحتلال اللاعب مصعب أبو سالم من السفر إلى إيطاليا للمشاركة في مباراة تضامنية، مما يبرز القيود المفروضة على الرياضيين الفلسطينيين.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي، الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعبة منتخب فلسطين النسوي السابقة نتالي أبو دية، في أحدث حلقة من الانتهاكات التي تستهدف الرياضيين الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيانه الرسمي، الثلاثاء: "قوات الاحتلال تعتقل الطالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت واللاعبة السابقة في المنتخب الفلسطيني النسوي نتالي أبو دية، بعد مداهمة واقتحام سكنها في بلدة بيرزيت شمال رام الله، تاركةً خلفها دفتر محاضراتها وقلمها الذي كانت تكتب به واجبها الجامعي قبيل لحظات من اعتقالها".

ولم تكن أبو دية المعتقلة الوحيدة في هذه الحادثة، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطالبة، ليلى خليل، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه في بلدة بيرزيت شمال رام الله في الضفة الغربية، في تكرار للاعتداءات المُستمرة التي تستهدف الشباب الفلسطيني من قِبل قوات الاحتلال، بمن فيهم الرياضيون وطلبة الجامعات، في ظل استمرار الانتهاكات بحقهم.

وتأتي هذه الواقعة بعد يومين فقط من منع سلطات الاحتلال اللاعب مصعب أبو سالم من السفر إلى إيطاليا برفقة منتخب نجوم فلسطين، للمشاركة في مباراة إنسانية وتضامنية أمام فريق نجوم نابولي، وأوقفت سلطات الاحتلال اللاعب على معبر الكرامة أثناء توجهه مع بعثة المنتخب، وأخضعته للتحقيق، قبل أن تُقرر منعه من السفر، ما حرمه من المشاركة في الحدث الرياضي الذي أُقيم دعماً للشعب الفلسطيني.