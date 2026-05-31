الاحتلال يحرم مصعب أبو سالم من تمثيل فلسطين في نابولي

كرة عربية
القدس المحتلة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
31 مايو 2026   |  آخر تحديث: 12:42 (توقيت القدس)
مشجع يلوح بعلم فلسطين خلال مباراة أيرلندا وقطر، 28 مايو 2026 (تايلر ميلر/Getty)
مشجع يلوح بعلم فلسطين خلال مباراة أيرلندا وقطر، 28 مايو 2026 (تايلر ميلر/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللاعب الفلسطيني مصعب أبو سالم من السفر إلى إيطاليا للمشاركة في مباراة تضامنية مع منتخب نجوم نابولي، مما يعكس استمرار الانتهاكات ضد الرياضة الفلسطينية.
- يأتي منع أبو سالم ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل حركة اللاعبين الفلسطينيين وتمنعهم من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية، مما يشكل انتهاكاً للمبادئ الرياضية العالمية.
- دعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المؤسسات الرياضية الدولية لحماية حقوق اللاعبين الفلسطينيين وضمان مشاركتهم في الأنشطة الرياضية دون قيود.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اللاعب الفلسطيني مصعب أبو سالم (33 عاماً) من السفر إلى إيطاليا برفقة منتخب نجوم فلسطين، للعب مباراة تضامنية وإنسانية أمام منتخب نجوم نابولي، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، في فعالية تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن الإنساني والرياضي.

واعترضت سلطات الاحتلال اللاعب أبو سالم على معبر الكرامة خلال سفره مع بعثة المنتخب، وأخضعته للتحقيق، قبل أن تقرر منعه من السفر. وبحسب بيان للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء السبت، فيأتي منع أبو سالم من السفر، في إطار سلسلة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الرياضة الفلسطينية، والتي تستهدف اللاعبين والمنتخبات الوطنية من خلال فرض القيود على الحركة والتنقل، وعرقلة المشاركة في البطولات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

من مشاركة نجوم كرة القدم الفلسطينية في المباراة على ملعب نابولي (الاتحاد الفلسطيني)
كرة عربية
التحديثات الحية

نابولي تهتف لفلسطين... وملعب مارادونا يبعث رسالة إلى العالم

وأعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استنكاره الشديد لهذا الإجراء التعسفي، مؤكداً أن حرمان أحد اللاعبين من حقه في تمثيل وطنه والمشاركة في فعالية رياضية تضامنية وإنسانية يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقوانين الرياضية الدولية، التي تكفل حرية حركة الرياضيين وعدم تسييس الرياضة. وجدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم دعوته إلى المؤسسات الرياضية الدولية والقارية لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق اللاعبين الفلسطينيين، وضمان تمكينهم من المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية دون قيود أو عراقيل.

دلالات
المزيد في رياضة
العياري (رقم 7) على ملعب بي إم أو فيلد في 31 مارس 2026 (فون ريدلي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

العياري يفتح شهية الأندية الفرنسية على مواهب تونس

ويمبانياما خلال لقاء سابق ضد ثاندر، 29 مايو 2026 (كريستيان بيترسن/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

السلة الأميركية: ويمبانياما يقود سبيرز إلى النهائي

لافتة في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، 9 مايو 2026 (ليوناردو مونو/ فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أزمة تذاكر مونديال 2026: هل تُجبر فيفا على رد أموال الجماهير؟