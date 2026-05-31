الاحتلال يحرم مصعب أبو سالم من تمثيل فلسطين في نابولي

- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللاعب الفلسطيني مصعب أبو سالم من السفر إلى إيطاليا للمشاركة في مباراة تضامنية مع منتخب نجوم نابولي، مما يعكس استمرار الانتهاكات ضد الرياضة الفلسطينية. - يأتي منع أبو سالم ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل حركة اللاعبين الفلسطينيين وتمنعهم من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية، مما يشكل انتهاكاً للمبادئ الرياضية العالمية. - دعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المؤسسات الرياضية الدولية لحماية حقوق اللاعبين الفلسطينيين وضمان مشاركتهم في الأنشطة الرياضية دون قيود.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اللاعب الفلسطيني مصعب أبو سالم (33 عاماً) من السفر إلى إيطاليا برفقة منتخب نجوم فلسطين، للعب مباراة تضامنية وإنسانية أمام منتخب نجوم نابولي، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، في فعالية تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن الإنساني والرياضي.

واعترضت سلطات الاحتلال اللاعب أبو سالم على معبر الكرامة خلال سفره مع بعثة المنتخب، وأخضعته للتحقيق، قبل أن تقرر منعه من السفر. وبحسب بيان للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء السبت، فيأتي منع أبو سالم من السفر، في إطار سلسلة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الرياضة الفلسطينية، والتي تستهدف اللاعبين والمنتخبات الوطنية من خلال فرض القيود على الحركة والتنقل، وعرقلة المشاركة في البطولات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

كرة عربية نابولي تهتف لفلسطين... وملعب مارادونا يبعث رسالة إلى العالم

وأعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استنكاره الشديد لهذا الإجراء التعسفي، مؤكداً أن حرمان أحد اللاعبين من حقه في تمثيل وطنه والمشاركة في فعالية رياضية تضامنية وإنسانية يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقوانين الرياضية الدولية، التي تكفل حرية حركة الرياضيين وعدم تسييس الرياضة. وجدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم دعوته إلى المؤسسات الرياضية الدولية والقارية لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق اللاعبين الفلسطينيين، وضمان تمكينهم من المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية دون قيود أو عراقيل.