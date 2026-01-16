الاتفاق يكسر سلسلة اللاهزيمة للاتحاد في الدوري السعودي

- تعثر الاتحاد للمرة الثانية توالياً في دوري المحترفين السعودي، بعد هزيمته أمام الاتفاق 1-0 في الجولة الـ15، مما أوقف سلسلة عدم الخسارة للمدرب سيرجيو كونسيساو عند ثماني مباريات. - سجل خالد الغنام هدف الاتفاق الوحيد بتسديدة رائعة، ليصل إلى خامس أهدافه في الدوري، بينما تعرض حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، للطرد بعد لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء. - تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، مواصلاً نتائجه الجيدة.

تعثر الاتحاد للمباراة الثانية توالياً في مسابقة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بعد تعادله في الجولة السابقة مع ضمك 1-1، بالسقوط هذه المرة في فخ الهزيمة أمام ضيفه الاتفاق بهدف من دون رد، في المرحلة الـ 15، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء بجدة، اليوم الجمعة.

وتعرض حامل اللقب للهزيمة الرابعة في مسابقة الدوري، ليكسر الاتفاق سلسلة عدم الخسارة التي رافقت كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لثمان مباريات متتالية. وتجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس من 15 مباراة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر، فريق الهلال، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة، لكنه ظل في المركز السابع متأخراً بنقطتين عن حامل اللقب، مواصلاً سلسلة نتائجه الجيدة، كونه لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط، خلال آخر تسع مواجهات (4 انتصارات ومثلها من التعادلات).

خالد الغنام يمنح الاتفاق التقدم ويصل إلى خامس أهدافه في #دوري_روشن_السعودي هذا الموسم ⚽️🇸🇦#للجماهير pic.twitter.com/1nULNgIGaq — إحصائيات دوري روشن (@StatsSPL) January 16, 2026

وسجل خالد الغنام هدف الاتفاق والمباراة الوحيد، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعدما راوغ المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، واضعاً الكرة في الزاوية البعيدة، ومحرزاً خامس أهدافه في مسابقة الدوري. ووقع حارس مرمى الاتحاد، الصربي بريدراج رايكوفيتش، في خطأ ساذج، تسبب في طرده ببطاقة حمراء مباشرة، في آخر خمس دقائق من عمر اللقاء، بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، مانعاً فرصة محققة لأحد لاعبي الفريق المنافس.