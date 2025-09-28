الاتحاد يقيل بلان من منصبه بعد الهزيمة أمام النصر

قرر نادي الاتحاد السعودي، المتوج في الموسم الماضي بلقب الدوري المحلي، إنهاء العلاقة مع المدير الفني، الفرنسي لوران بلان وجهازه المساعد، عقب النتائج المتواضعة خلال الفترة الماضية، وتحديداً إثر الخسارة أمام النصر يوم الجمعة بنتيجة 0-2.

وقال نادي الاتحاد في بيانٍ رسمي، فجر الأحد: "يُعلن نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد لوران بلان وجهازه المساعد، وقدم لهم مجلس إدارة النادي خالص الشكر والتقدير على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة".

وأضاف البيان: "كما قررت إدارة النادي تكليف الكابتن حسن خليفة مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول وبمساعدة المدرب إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عاماً، إلى حين إتمام التعاقد مع جهاز فني جديد يواكب طموحات النادي ويحقق مستهدفات الفريق وتطلعات جماهيره الوفية".

وكان الاتحاد قد خسر بعد تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي، في ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كلّ من فنربخشة التركي 0-4، وفولهام الإنكليزي 2-4، ومن ثم أمام بورتيمونيزي البرتغالي 1-2، لكن ذلك بطبيعة الحال لم يكن مؤثراً على بلان (59 عاماً)، لتبدأ بعدها أولى النكسات الحقيقية بالهزيمة أمام النصر بالخسارة في نصف نهائي السوبر السعودي 1-2، ليحقق بعدها الفريق فوزين في الدوري المحلي أمام الأخدود 5-2 والفتح 4-2، وهنا برزت المشكلة الدفاعية الواضحة في تشكيلة فريق النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

واستهل بعدها الاتحاد مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بخسارة أمام الوحدة الإماراتي 1-2، ليفوز بعدها على النجمة في الدوري المحلي بهدفٍ يتيم، ثم كرر ذلك في كأس الملك بنتيجة 0-1 أيضاً، لكنه لم يخرج من الدوامة في القمة الأخيرة أمام النصر، مما دفع الإدارة لاتخاذ هذا القرار، مع العلم أن الفريق سيواجه نادي الأهلي دبي الإماراتي يوم الاثنين في الأبطال.