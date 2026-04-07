الاتحاد يحسم جدل إصابة النصيري ويؤكد تمسكه بالمغربي

- أكدت إدارة نادي الاتحاد السعودي أن إصابة يوسف النصيري ليست خطيرة، حيث يعاني من إجهاد عضلي بسيط، وسيعود للملاعب قريباً بعد العمل مع الجهاز الطبي لفترة وجيزة. - نفت إدارة النادي الشائعات حول رحيل النصيري، مؤكدة أن عقده مستمر حتى عام 2028، وأنه جزء أساسي من خطط الفريق للموسم القادم. - منذ انضمامه من فنربخشة، شارك النصيري في عشر مباريات مع الاتحاد، مسجلاً أربعة أهداف وصناعة تمريرة حاسمة، مما يعكس تأقلمه الجيد مع الفريق.

حسمت إدارة نادي الاتحاد السعودي، الجدل الدائر بين جماهير الرياضة، حول إصابة النجم المغربي، يوسف النصيري (28 عاماً)، الذي خرج في الدقيقة 90 من المواجهة الأخيرة أمام الحزم في منافسات الدوري المحلي، ما جعل جماهير "العميد" تتخوف من غيابه عن الملاعب في هذا الوقت الهام من الموسم الجاري.

وذكر موقع غول العالمي، الاثنين، أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السعودي، قام بإجراء فحوصات طبية، من أجل معرفة حجم الإصابة، التي يعاني منها يوسف النصيري، وأكدت أن المهاجم لا يعاني من شيء خطير، وما حدث له في المواجهة الماضية، كان عبارة عن إجهاد عضلي بسيط، يتطلب العمل مع الجهاز الطبي لفترة وجيزة.

وأوضح أن إدارة نادي الاتحاد تحركت بعدما قامت العديد من الوسائل المحلية، بطرح فكرة أن النجم يوسف النصيري، لن يكون ضمن قائمة الفريق في الموسم القادم، لأنه سيرحل إلى أحد الفرق المهتمة بخدماته، الأمر الذي جعل القائمين على "العميد" ينفون هذه الشائعات، بعدما أكدوا أن المهاجم المغربي لديه عقد ينتهي في عام 2028.

وشارك يوسف النصيري مع نادي الاتحاد في عشر مواجهات، منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من فنربخشة التركي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، واستطاع تسجيل أربعة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة، ما يعني أنه يقدم الأداء المتوقع منه بشكل جيد، رغم أن الجميع يعلم جيداً، أن مسألة التأقلم مع منافسات الدوري السعودي تتطلب الوقت من أي لاعب جديد.

وترفض إدارة نادي الاتحاد نهائياً الاستماع إلى أي عرض مقدم للنجم المغربي يوسف النصيري، وحسمت مستقبله، بعدما أكدت أن المهاجم لديه عقد مستمر، وهو جزء لا يتجزأ من الخطط، التي تم وضعها، من أجل التحضير الجيد للموسم القادم، بعدما تراجع مستوى "العميد" في هذا الموسم.