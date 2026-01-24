الاتحاد يثير غضب جماهيره بسبب نجمه الفرنسي

- أثارت نية إدارة نادي الاتحاد السعودي التخلي عن النجم الفرنسي موسى ديابي لصالح فريق الشباب غضب الجماهير، حيث يُعتبر ديابي أحد أبرز اللاعبين في الموسم الحالي بتسجيله ثلاثة أهداف و11 تمريرة حاسمة في 23 مباراة. - يسعى الاتحاد للحصول على البلجيكي يانيك كاراسكو من الشباب في صفقة تبادلية، لكن الجماهير ترفض ذلك بسبب تقدم كاراسكو في السن، رغم أدائه الجيد بتسجيله تسعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 17 مباراة. - تعبر جماهير الاتحاد عن قلقها من رحيل ديابي في الانتقالات الشتوية، معتبرةً ذلك ضربة موجعة للفريق الذي يواجه تحديات محلية وقارية.

أثارت إدارة نادي الاتحاد السعودي غضب جماهيرها خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت وسائل الإعلام المحلية نية القائمين على "العميد" التخلي عن خدمات النجم الفرنسي موسى ديابي (26 عاماً) لصالح الغريم فريق الشباب الذي يُريد العمل على صفقة تبادلية.

ويرغب نادي الاتحاد في الحصول على النجم البلجيكي يانيك كاراسكو (32 عاماً) من فريق الشباب، الذي طالب بصفقة تبادلية يحصل من خلالها على الفرنسي موسى ديابي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وفق ما أكدت وسائل الإعلام المحلية السبت، الأمر الذي جعل جماهير "العميد" تعبر عن غضبها الكبير في وسائل التواصل لأنها ترفض فكرة التخلي عن أحد أبرز اللاعبين في الموسم الحالي.

وترفض جماهير نادي الاتحاد السعودي فكرة خروج موسى ديابي في صفقة تبادلية، لأنها تعتبره أحد أبرز النجوم في الموسم الحالي، بعدما استطاع تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة لرفاقه، خلال خوضه 23 مواجهة في جميع المواجهات، الأمر الذي يجعل رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الحالية ضربة موجعة لـ"العميد"الذي تنتظره الكثير من المباريات الصعبة محلياً وقارياً.

ورغم أن الأرقام تشير إلى أن النجم البلجيكي يانيك كاراسكو يُقدم موسماً رائعاً مع ناديه الشباب، بعدما استطاع تسجيل تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لرفاقه خلال خوضه 17 مواجهة في الدوري السعودي وكأس الملك، لكن جماهير نادي الاتحاد لا تراه يلبي طموحاتها بسبب تقدمه في السن، على عكس النجم الفرنسي الذي ما زال قادراً على إعطاء المزيد خلال السنوات القادمة.