الاتحاد الهولندي يقدّم دعوى قضائية بسبب إساءات عنصرية

- قدّم الاتحاد الهولندي لكرة القدم شكوى للنيابة العامة بشأن رسائل عنصرية استهدفت اللاعبين الهولنديين أصحاب البشرة السمراء بعد خسارة المنتخب أمام المغرب في كأس العالم 2026. - أكد الاتحاد الهولندي على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسيئين، مشيراً إلى أن هناك حدوداً وعواقب لمن يتجاوزها، في محاولة لتوجيه رسالة واضحة ضد العنصرية. - رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن شدد على ضرورة محاسبة المسيئين، مؤكداً أن الإساءات العنصرية بعد المباراة غير مقبولة بتاتاً.

قدّم الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، شكوى إلى النيابة العامة بشأن رسائل عنصرية نُشرت عقب خروج المنتخب "البرتقالي" من بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأثارت خسارة المنتخب الهولندي أمام المغرب بركلات الترجيح، الاثنين الماضي، في دور الـ32 من البطولة، موجة من الإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت بشكل خاص اللاعبين الهولنديين أصحاب البشرة السمراء.

وأوضح الاتحاد الهولندي أنه سيحيل الرسائل على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال في بيان رسمي "للأسف، من المستحيل رصد جميع ردات الفعل العنصرية وإيقافها، لكن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يريد توجيه رسالة واضحة للغاية"، مضيفاً "هناك حدود، وهناك عواقب لمن يتجاوزها".

وخسرت هولندا التي وصلت إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، أمام المغرب بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الـ32 بمدينة مونتيري المكسيكية. وتعرّض اللاعبون الثلاثة الذين أضاعوا ركلة ترجيحية، وهم جاستن كلويفرت وكوينتين تيمبر وكريسنسيو سامرفيل، لإساءات عنصرية وتمييزية عبر مواقع التواصل عقب المباراة، بحسب ما قال الاتحاد الهولندي.

وصرّح رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن للصحافيين، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأنه يتوقع من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ليكون المسيئون عبرة للآخرين. وأضاف جيتن أنّ ما حدث بعد مباراة دور الـ32 "غير مقبول بتاتاً". وتابع رئيس الوزراء "في لحظة، هم أبناؤنا ولا نرى لون بشرتهم عندما يرتدون قميصاً برتقالياً. ثم عندما يُهدر أحدهم ركلة ترجيحية، تنهال عليهم الشتائم من كل حدب وصوب".