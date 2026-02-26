- الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني، لكنه يترك الباب مفتوحاً للتغييرات المستقبلية في الجهاز الفني، مما يثير الجدل حول مستقبل المدرب وليد الركراكي. - البيان الأخير للاتحاد يشير إلى أن المستجدات ستُعلن في "وقتها المناسب"، مما يعزز الشائعات حول إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية مع الركراكي، رغم عدم حسم القرار بعد. - تداولت شائعات عن تعيين مدربين جدد مثل تشافي هيرنانديز ومحمد وهبي، مما يزيد من التكهنات حول مستقبل قيادة المنتخب المغربي.

نشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً ثانياً اليوم الخميس، وذلك بعد الأول الذي نشره مساء يوم الثلاثاء بشأن عدم إقالة المدرب وليد الركراكي من تدريب "أسود الأطلس". وتواتر البيانات في الأيام القليلة الماضية يؤكد أن هناك تطورات قد تحدث في الساعات القليلة القادمة بشأن مستقبل وصيف بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة، وسط كثرة الأخبار في الساعات الماضية بشأن مصير ربّان المنتخب المغربي، والتعديلات التي قد يعرفها على مستوى الجهاز الفني.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد المغربي اليوم الخميس على حساباته الرسمية: "تنفي الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتمّ تداولها بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني، وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستبلغ الرأي العام، كما قامت به سابقاً، بكلّ المستجدات المرتبطة بالمنتخب الوطني في وقتها المناسب". ويبدو البيان غامضاً في بعض جوانبه، والتي تفتح باب الجدل بلا شك بخصوص بعض العبارات الواردة.

ولعلّ أكثر عبارة تحمل التأويل في المنشور الجديد ما ذكره البيان في نهايته "وقتها المناسب"، ما يعني أن هناك بعض المستجدات التي ستحصل قريباً والتي لا يمكن أن تخرج عن إطار الجهاز الفني، وأن الاتحاد المغربي لم يحسم نهائياً موقفه بشأن المدرب الذي سيعوض وليد الركراكي في قيادة الاتحاد، ذلك أن البيان نفى تعيين مدرب جديد، ولكنه لم ينف نيّة الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه الحالي ولم يكن حاسماً في هذه النقطة.

وانتشرت أخبار وشائعات أخبار في الآونة الأخيرة تؤكد أنّ الركراكي لن يواصل تدريب رفاق أشرف حكيمي، وأنّه أعلم عدداً من المقربين منه بالقرار، كما أنّ بعض المصادر تحدثت في البداية عن تعيين الإسباني تشافي هيرناديز مدرباً للمنتخب، قبل أن تظهر أسماء أخرى، مثل المغربي محمد وهبي الذي قاد منتخب المغرب إلى التتويج بكأس العالم لأقل من 17 عاماً في نهاية العام الماضي.