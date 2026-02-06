- نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم استقالة مدرب المنتخب وليد الركراكي بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة غير صحيحة. - أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا يوضح فيه أن الركراكي لم يقدم استقالته، رغم انتشار شائعات عن تقديمه لها بعد المباراة النهائية. - الركراكي، الذي قاد المغرب للمركز الرابع في مونديال قطر 2022 ونهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يبقى في منصبه، مما يضمن استقرار الفريق قبل كأس العالم 2026.

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم تقديم مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي (50 سنة) استقالته بعد المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا الذي خسره أمام السنغال بهدف نظيف، وأصدر بياناً رسمياً رد فيه على كل الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً رسمياً نفى فيه تقديم الركراكي لاستقالته، وذكر: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفياً قاطعاً ما راج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب الوطني، السيد وليد الركراكي، لاستقالته من مهامه". وجاء هذا البيان بعد أن نشر موقع فوت ميركاتو وعدة مواقع مغربية وأفريقية خبراً أشارت فيه إلى أن مدرب منتخب المغرب الأول تقدم باستقالته رسمياً مباشرةً بعد المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ووفقاً للمعلومات التي انتشرت بعد ظهر الجمعة، فإن الركراكي تقدم باستقالته لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم، وكان الجميع ينتظر قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بالموافقة أو الرفض، لمعرفة مصير المدرب الذي قاد منتخب أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع التاريخي في مونديال قطر 2022، وكذلك إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليأتي الرد من الاتحاد عبر بيان رسمي نفى فيه خبر الاستقالة. في المقابل، قرار استقالة الركراكي لو كان صحيحاً سيأتي في وقت صعب جداً للمنتخب المغربي، الذي يتحضر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، في أميركا وكندا والمكسيك هذا الصيف.