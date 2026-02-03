الاتحاد المغربي يستأنف عقوبات الاتحاد الأفريقي عقب نهائي الـ"كان"

- قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم استئناف الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط الأفريقية بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث شهدت المباراة انسحاب المنتخب السنغالي وفوضى جماهيرية. - تضمنت العقوبات إيقاف المدرب السنغالي بابي ثياو خمس مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، بالإضافة إلى إيقاف لاعبين آخرين وفرض غرامات مالية كبيرة على الاتحاد السنغالي. - من الجانب المغربي، تم إيقاف أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري وتغريم الاتحاد المغربي 315 ألف دولار بسبب اقتحام منطقة تقنية حكم الفيديو المساعد واستخدام الليزر من قبل الجماهير.

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الأفريقية للعبة، وذلك بعد الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، الذي أُقيم يوم 18 يناير/كانون الثاني 2026 في العاصمة الرباط، بين منتخب أسود الأطلس ونظيره السنغالي، الذي حقق اللقب في نهاية المطاف بهدفٍ من دون مقابل، سُجّل في الوقت الإضافي بعد نهاية الدقائق التسعين بالتعادل.

وقال الاتحاد المغربي في بيانٍ رسمي نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "بعد اطلاعها على الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مؤخراً بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعت، يوم الأحد 18 يناير 2026، بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، برسم نهائي كأس أفريقيا للأمم، والتي شهدت انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي، واقتحام جماهيره لأرضية الملعب، وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب. وبالنظر إلى أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأحداث، كما أكدت على ذلك المراسلة الرسمية التي بعث بها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحرصاً منها على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقدم باستئناف لهذه الأحكام".

وكانت المباراة النهائية قد شهدت انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الميدان على خلفية احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، بطلب من المدرب باب بونا ثياو، قبل أن يعود لاعبو أسود التيرانغا إلى أرضية الملعب لاستكمال المواجهة، وحينها أهدر نجم ريال مدريد إبراهيم دياز التسديدة، ليدخل الطرفان إلى الوقت الإضافي، الذي صبّ في مصلحة زملاء القائد ساديو ماني.

وإثر ذلك، تقرر إيقاف بابي ثياو خمس مباريات رسمية على مستوى المسابقات الأفريقية، مع تغريمه مبلغاً ناهز الـ100 ألف دولار أميركي، بداعي "سلوك غير رياضي"، كما قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعبين إليمان نداي وإسماعيلا سار لمباراتين، إلى جانب فرض غرامات مالية وصلت إلى 615 ألف دولار أميركي على الاتحاد السنغالي لكرة القدم بسبب تصرفات جماهيره، وهو القرار الذي رفض الاتحاد المحلي للعبة قبوله.

وعلى المقلب الآخر، أوقف الاتحاد الأفريقي كلاً من نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي لمباراتين، وإسماعيل صيباري لثلاث مباريات، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي، بسبب سلوك غير رياضي، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 315 ألف دولار على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحجة اقتحام اللاعبين منطقة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، واستخدام الجماهير الحاضرة في استاد الأمير مولاي عبد الله الرياضي أجهزة الليزر.