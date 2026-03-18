الاتحاد المغربي يرحب بقرار تجريد السنغال من لقب أمم أفريقيا

- أشادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقرار الاتحاد الأفريقي (كاف) سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب، مؤكدة على أهمية احترام القواعد لضمان استقرار المسابقات الدولية. - لجنة الاستئناف في كاف اعتبرت السنغال "منسحباً من النهائي" رغم فوزها 1-0، مما دفع الاتحاد السنغالي للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، ونددت الحكومة السنغالية بقرار كاف وطالبت بتحقيق دولي مستقل. - فرضت اللجنة التأديبية للكاف عقوبات مالية على اتحادي البلدين بسبب "سلوك غير رياضي"، بعد جدل حول قرارات تحكيمية في المباراة النهائية.

أشادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بـ"احترام القواعد" بعد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب، رغم فوز "أسود التيرانغا" 1-0 بعد التمديد في نهائي أثار الجدل كان قد أقيم في 18 كانون الثاني/يناير الماضي. وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي إن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي "تسجّل قراراً يصبّ في اتجاه احترام القواعد وضمان الاستقرار الضروري لحسن سير المسابقات الدولية". وأضاف البيان أن "كاف يعترف اليوم بأن القاعدة، المعروفة لدى الجميع والملزمة للجميع، لم يتم احترامها". وأكدت الجامعة أن "الخطوة التي قامت بها لم تكن تهدف أبداً إلى الطعن في الأداء الرياضي للمنتخبات، بل إلى المطالبة فقط باحترام القواعد".

وكانت لجنة الاستئناف في كاف قد أعلنت مساء الثلاثاء اعتبار السنغال "منسحباً من النهائي"، رغم فوزه في المباراة بنتيجة 1-0 بعد التمديد، و"اعتماد النتيجة بثلاثة أهداف دون رد" لصالح المغرب. وفي أعقاب القرار، أعلن الاتحاد السنغالي عزمه على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "في أقرب وقت ممكن"، مندداً بما اعتبره "قرارا جائراً".

من ناحيتها، طالبت الحكومة السنغالية في بيان رسمي بـ"إجراء تحقيق دولي مستقل بسبب شبهات فساد داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)". وفي نهاية كانون الثاني/يناير، فرضت اللجنة التأديبية للكاف سلسلة عقوبات مالية انضباطية على اتحادي البلدين، بلغت مئات آلاف اليوروهات، من دون المساس بالنتيجة النهائية حينها، وذلك بسبب "سلوك غير رياضي". واشتعلت الأزمة بنهاية المباراة النهائية في الرباط، حين احتسب الحكم الكونغولي الديموقراطي جان-جاك ندالا ركلة جزاء للمضيف في نهاية الوقت الأصلي، بعد إلغائه هدفاً لزملاء ساديو ماني، فهدد السنغاليون بالانسحاب وغادروا أرض الملعب، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة التي شهدت إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء، ثم سجلت السنغال في الوقت الإضافي عبر باب غي وتوجت باللقب.