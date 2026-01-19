الاتحاد المغربي يتحرك قانونياً بعد أحداث نهائي أمم أفريقيا

- قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم التحرك قانونياً بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث انسحب منتخب السنغال بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب، مما أثر على سير المباراة. - أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بطريقة "بانينكا"، ليتمكن منتخب السنغال من الفوز في الأشواط الإضافية، محققاً لقبه الثاني في تاريخه. - أكد البيان الرسمي للاتحاد المغربي اللجوء للمساطر القانونية، وشكر الجماهير المغربية على دعمها المثالي خلال البطولة.

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم التحرك قانونياً بعد أحداث نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي اختتمت يوم أمس الأحد في العاصمة الرباط على ملعب الأمير مولاي عبد الله، عقب الخسارة بهدفٍ من دون مقابل في الشوط الإضافي الأول، بعدما انتهت الدقائق التسعين بالتعادل السلبي، وشهدت آخر دقائقها توتراً كبيراً عقب انسحاب منتخب السنغال بعد احتساب ركلة جزاء لصالح "أسود الأطلس"، قبل العودة إلى الميدان عقب مضي عدّة دقائق.

وأهدر لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز ركلة الجزاء التي احتُسبت في آخر أنفاس المواجهة، بعدما نفّذها بطريقة "بانينكا"، لكن الحارس المخضرم إدواردو ميندي (33 عاماً)، تصدى لها، ليدخل الفريقان إلى شوطين إضافيين صبا في نهاية الأمر بمصلحة زملاء نجم نادي النصر وليفربول وبايرن ميونخ سابقاً ساديو ماني، ليحقق "أسود التيرانغا" اللقب الثاني في تاريخهم بعد نسخة 2021 حين انتصروا على حساب المنتخب المصري.

وجاء في البيان الرسمي الذي نُشر على الصفحة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين: "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنّها ستلجأ للمساطر القانونية لدى الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم للبت في انسحاب المنتخب السنغالي من ملعب المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي وما صاحبه من أحداث بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء صحيحة بإجماع المختصين، ما أثًر بشكلٍ كبير على السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين".

وختم البيان: "من جهة اخرى تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لكافة الجماهير المغربية التي ظلت وفية للمنتخب الوطني بحضورها الكثيف وتشجيعاتها المثالية في كافة مباريات المنتخب الوطني وباقي المباريات. كما تشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة القارية".