- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن برنامج دعم بقيمة 70 مليون جنيه للأندية الجماهيرية في الدوري المصري، بهدف تعزيز المنافسة المحلية بعد مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026. - يشمل الدعم 120 نادياً من القسمين الثاني والثالث، مع تخصيص مليون جنيه لسبعة أندية بارزة في القسم الثاني (أ)، وجائزة 5 ملايين جنيه لأي نادٍ يصعد للدوري الممتاز. - تأتي هذه الخطوات بعد أداء المنتخب المصري المميز في كأس العالم 2026، حيث يسعى الاتحاد لاستثمار أرباح المشاركة البالغة 17.5 مليون دولار في تطوير كرة القدم المصرية.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم دعم الأندية الجماهيرية في بطولة الدوري المصري وفقاً لبرنامج متكامل بعد مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بهدف تعزيز قوة الأندية ورفع قدرة المنافسة في مختلف المنافسات المحلية (الدوري والكأس).

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي في مؤتمر صحافي، السبت، أن إجمالي قيمة البرنامج 70 مليون جنيه (حوالي مليون و363 ألف دولار أميركي)، تشمل دعم الأندية، وجوائز الصعود، وجوائز مسابقات الناشئين والشباب، وجاء في بيانه الرسمي: "وافق مجلس الإدارة على دعم 120 نادياً جماهيرياً من أندية المحافظات والمدن المشاركة في القسمين الثاني والثالث".

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وتابع البيان الرسمي: "جاء الدعم بحد أدنى 100 ألف جنيه لأندية القسم الثالث، و300 ألف جنيه لأندية القسم الثاني، مع دعم سبعة أندية جماهيرية بالقسم الثاني (أ) بمبلغ مليون جنيه لكل نادٍ، وهي: الإسماعيلي، المنصورة، الترسانة، بلدية المحلة، طنطا، ديروط، والنصر. كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص جائزة قدرها 5 ملايين جنيه لأي نادٍ جماهيري ينجح في الصعود إلى الدوري الممتاز، تأكيداً من الاتحاد على حرصه على مساندة الأندية الجماهيرية باعتبارها من أولويات منظومة كرة القدم المصرية".

وتأتي خطوات الاتحاد المصري بعد مشاركة منتخب مصر المُميزة في بطولة كأس العالم 2026، وخروجه من دور الـ16 بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين (3-2)، بعد أن أهدر تقدماً مريحاً بهدفين نظيفين، وبالتالي حصل المنتخب المصري من هذه المشاركة على مجموع أرباح مالية قدرها 17,5 مليون دولار أميركي، وهي الأموال التي سيسعى الاتحاد المصري لاستثمارها في تطوير كرة القدم المصرية لينعكس ذلك مباشرةً على تطور المنتخب.