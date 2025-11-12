الاتحاد المصري يعاقب الأهلي والزمالك بسبب أحداث السوبر المحلي

- توّج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بعد فوزه على الزمالك، وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية وتأديبية تتعلق بالبطولة، أبرزها غرامة 50 ألف جنيه على لاعب الأهلي أحمد مصطفى زيزو لعدم مصافحة نائب رئيس الزمالك. - شملت العقوبات غرامات مالية على الأهلي والزمالك بسبب السباب الجماعي، حيث غُرّم الزمالك 100 ألف جنيه في مباراتين، والأهلي 100 ألف جنيه في "كلاسيكو" الكرة المصرية. - أوقف اتحاد الكرة المدير الفني لبيراميدز، كرونسلاف يورتشيتش، مباراة واحدة وغرّمه 10 آلاف جنيه بعد طرده في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات المالية والتأديبية التي تخص بطولة كأس السوبر المصري 2025، التي أقيمت في دولة الإمارات، وتُوّج فريق الأهلي بلقبها، بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية. ونشر الاتحاد المصري، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي العقوبات الصادرة بشأن الأحداث، وتصدرها توقيع عقوبة مالية على لاعب النادي الأهلي، أحمد مصطفى زيزو، بغرامة قيمتها 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار أميركي)، لكسر بروتوكول مراسم تسليم كأس السوبر في واقعة عدم مصافحة نائب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر، وهي الأزمة التي أثارت الجدل بين جماهير القطبين الكبيرين، في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يضمن اتحاد الكرة المصري، في بيانه الأول، عقوبة لاعب وسط النادي الأهلي، أحمد مصطفى زيزو، وعاد وسارع بتعديل العقوبات الخاصة بالسوبر، وأضاف عقوبة اللاعب في بيان لاحق، وأيضاً الغرامة المالية ضد الأهلي، والتي لم تكن موجودة في البيان الأول.

وعاقب اتحاد الكرة المصري أيضاً نجم الزمالك، البرازيلي خوان بيزيرا، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج للبطولة بعد لقاء الأهلي والزمالك بغرامة مالية 50 ألف جنيه، كما قرر تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه، بسبب الهتافات المسيئة تحت بند السباب الجماعي، وغرامة مماثلة على الأهلي، وذلك في "كلاسيكو" الكرة المصرية، إضافة إلى غرامة مالية أخرى قيمتها 100 ألف جنيه على نادي الزمالك، بسبب السباب الجماعي في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وقرر اتحاد الكرة المصري إيقاف المدير الفني لنادي بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مباراة مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بسبب طرده في لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي فاز فيها فريق سيراميكا كليوباترا(2-1).