الاتحاد المصري يطالب فيفا بفتح تحقيق مع حكام مباراة الأرجنتين

تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى أمام نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالباً بفتح تحقيق مع الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه عقب المباراة التي شهدت حالاتٍ تحكيمية مثيرة للجدل الثلاثاء، وأدّت في نهاية المطاف إلى خسارة الفراعنة بنتيجة 2-3 في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى يوم 19 يوليو/ تموز الجاري، موعد المباراة الختامية.

وقال هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري، في تصريحات للصحافين بفندق الإقامة، نقلتها وكالة أسوشييتد برس، إن الاتحاد المصري للعبة تقدم بشكوى "بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين، ما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال"، مضيفاً أنّه "طالب بالتحقيق مع طاقم الحكام بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية الفيديو (فار) بسبب الأخطاء الفجة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي نرى أنها لصالح منتخب مصر ونرى فيها أحقية الفراعنة في هدف صحيح وركلة جزاء".

وختم أبو ريدة حديثه بالقول: "طالبنا أيضاً باستبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال، بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة". يُذكر أن منتخب مصر كان قد تقدّم في النتيجة 2-0 قبل أن يتلقى ثلاثة أهداف ليودع البطولة وتعبر الأرجنتين إلى ربع النهائي لمواجهة سويسرا الفائزة على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل السلبي بين الطرفين.

يُذكر أن منتخب مصر كان قد بلغ دور الـ16 بعد مسيرة مميزة في هذه النسخة، إذ تجاوز في بداية الأمر دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، عقب تعادله مع بلجيكا وإيران وفوزه على نيوزيلندا، قبل أن يهزم أستراليا في دور الـ32 من بوابة ركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.