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الاتحاد المصري يجدد الثقة في حسام حسن

كرة عربية
القاهرة

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 19:57 (توقيت القدس)
حسام حسن خلال مباراة دور الـ32 من كأس العالم 3 يوليو 2026 (وليد إبراهيم/Getty)
حسام حسن خلال مباراة دور الـ32 من كأس العالم 3 يوليو 2026 (وليد إبراهيم/Getty)
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- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، بعد الأداء المميز في كأس العالم 2026، حيث قاد الفريق للتأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.
- نشر الاتحاد صورة لرئيسه هاني أبوريدة ونائبه خالد الدرندلي مع حسام وإبراهيم حسن، مؤكداً دعم مجلس الإدارة للجهاز الفني واستمرار العمل وفق خطة إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة.
- حظي حسام حسن بدعم جماهيري كبير بفضل قراراته الفنية الحاسمة، رغم الخسارة الدراماتيكية أمام الأرجنتين في دور الـ16.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب (الفراعنة)، وذلك بعد المستوى المميز للفريق في بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واختتمت في يوليو/تموز الماضي.

ونشر اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء، صورة لرئيسه هاني أبوريدة ونائبه خالد الدرندلي برفقة حسام وإبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وكتب الاتحاد معلقاً: "هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسة تجديد عقد التوءمان إبراهيم حسن وحسام حسن، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة ووليد بدر المدير الإداري للمنتخب".

وتأتي خطوة تجديد التعاقد في إطار دعم مجلس إدارة الاتحاد للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، واستمرار العمل وفق خطة إعداد المنتخب المصري للاستحقاقات المقبلة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة.

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وحظي حسام حسن بدعم جماهيري كبير خلال بطولة كأس العالم 2026، بفضل أداء الفراعنة، وكذلك لقراراته الفنية الحاسمة في المباريات، حيث بات أول مدرب ينجح في كسر عقدة التأهل إلى الدور الثاني، حينما نجح في قيادة منتخب مصر إلى التأهل للأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في المونديال الأخير، الذي شهد بلوغ الفريق دور الـ16 قبل أن يتلقى خسارة دراماتيكية أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-3.

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