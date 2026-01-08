الاتحاد المصري للتنس عن هاجر عبد القادر: لا نعرف عنها شيئاً

أعلن الاتحاد المصري للتنس عدم مسؤوليته عن النتائج التي تحققها لاعبة التنس، هاجر عبد القادر (21 عاماً)، خاصة أنّها تحمل الجنسية المصرية، مؤكداً أن لا علاقة له في مشاركتها ببطولة "نيروبي 35"، بعدما أثارت موجة من الجدل بسبب أدائها السيئ.

وأصدر الاتحاد المصري بياناً، اليوم الخميس، جاء فيه: "بالإشارة إلى اللاعبة هاجر عبد القادر، التي تحملُ الجنسية المصرية وشاركت في إحدى البطولات الدولية المقامة في كينيا، نودّ أن نوضّح أنّها غير مسجلة لدى الاتحاد المصري للتنس، وليست مُدرجة في أيّ من قوائم لاعبينا الرسمية". وأضاف البيان: "بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا، نعتقد أنّ اللاعبة تقيم حالياً في كينيا، وقد شاركت في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في نيروبي ببطاقة دعوة استثنائية مُنحت لها من قِبل الاتحاد الكيني للتنس، ولم يكن للاتحاد المصري للتنس أيُّ دورٍ مباشرٍ أو غير مباشر في ترشيح اللاعبة أو طلب أو الموافقة على منحها هذه البطاقة، ولم يكن الاتحاد المصري للتنس مشاركاً بأيّ شكلٍ من الأشكال في دخول اللاعبة إلى هذه البطولة والحضور فيها".

وتابع البيان: "لا نملك أيّ معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية بخصوص اللاعبة أو ظروف مشاركتها في البطولة، حيث إن المشاركة وطريقة الحصول على البطاقة لا تخصُّ الاتحاد المصري للتنس، لأنّها بطولة دولية لا تخضع لأيّ قواعد أو لوائح الاتحاد المصري، إنّما تتبع لوائح الاتحاد الدولي للتنس، التي تنصُّ على أنّ كلّ دولة تنظّم بطولة دولية لها الحق في منح بطاقات الدعوة الاستثنائية لأيّ لاعب يحمل أيّ جنسية من دون تدخلٍ من اتحاده الوطني، مما يؤكد أن الاتحاد المصري للتنس ليس له دورٌ ولا يتحمّلُ أي نتائج من مشاركة المذكورة، ونأمل أن يكون هذا التوضيح كافياً، ولا تترددوا في التواصل معنا إذا احتجتم إلى أي توضيح إضافي من جانبنا".

وكانت عدّة صحف أوروربية بينها "ديلي ميل" البريطانية، و"سبورت الإسبانية" قد كشفت في تقارير لها النقاب عن واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلتها لاعبة التنس المصرية هاجر عبد القادر، والتي تمارس لعبة التنس منذ الرابعة عشرة من عمرها، إلا أن اللقاء الذي ظهر للعلن كان الأول لها على مستوى المحترفين، حين واجهت الألمانية لورينا شيدل، في دور الـ32، لتصفها المصادر المذكورة آنفاً بـ"قصة العام"، بعدما تحولت مشاركتها من مباراة تنس عادية إلى مشهد فوضوي، ووُصفت اللاعبة بعبارات لاذعة، على غرار "ربما تلعب التنس لأول مرة في حياتها"، إذ ظهرت غير طبيعية على أرضية الملعب الترابية في العاصمة الكينية نيروبي، ورشّحت لتكون أسوأ لاعبة في تاريخ اللعبة عبر التاريخ.