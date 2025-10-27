الاتحاد الليبي يؤجل انطلاق الدوري ويخلط حسابات الأندية وسيسيه

- أجّل الاتحاد الليبي لكرة القدم انطلاق الدوري المحلي إلى ديسمبر 2025 لأسباب تنظيمية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الأندية وتحسين ظروف المنافسة، مما أربك حسابات الأندية والمدير الفني للمنتخب الليبي أليو سيسيه. - القرار جاء نتيجة التزامات المنتخب الليبي في بطولة كأس العرب، حيث يتطلب تفرغ لاعبي الأندية، مما قد يؤثر على جاهزيتهم البدنية بسبب غياب المباريات الرسمية. - التأجيل يتيح فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للأندية وتصحيح الأخطاء، وسط جدل واسع بين المتابعين حول تأثيره على استقرار الموسم الكروي.

أجّل الاتحاد الليبي لكرة القدم انطلاق الدوري المحلي إلى نهاية العام الحالي، بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في 30 أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب تنظيمية تهدف أساساً إلى ضمان مبدأ التكافؤ. لكن القرار جاء مفاجئاً وخلط حسابات الأندية، كما أربك المدير الفني للمنتخب الأول أليو سيسيه (49 عاماً)، ما قد يعقّد مأموريته في المباريات المقبلة.

ونشر الاتحاد الليبي بياناً رسمياً عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين، ليعرض الأسباب التي دفعته إلى قرار التأجيل. ووصف الاتحاد القرار بالموضوعي: "حرصاً من الاتحاد الليبي لكرة القدم على انطلاق الموسم الرياضي لمسابقة الدوري الممتاز في أفضل الظروف التنظيمية والفنية وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة، وبعد دراسة شاملة للمعطيات الراهنة ومراعاة للظروف العامة، يود الاتحاد احاطتكم علماً بأنه تقرّر تأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز إلى شهر ديسمبر/كانون الأول 2025". وأشار الاتحاد إلى أنّ الهدف من هذه الخطوة يكمن في تحسين ظروف المنافسة، وضمان استقرار البرنامج العام للموسم.

واعتبر الاتحاد الليبي أن القرار جاء لعدة أسباب، من بينها "الالتزامات الدولية للمنتخب الأول، الذي يدخل معسكراً تحضيرياً اعتباراً من تاريخ السابع إلى الـ22 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، استعداداً لمشاركته في بطولة كأس العرب التي ستقام بدولة قطر، وهو ما يتطلب تفرغ عدد من لاعبي الأندية الذين وقع عليهم الاختيار". وأغفل اتحاد الكرة أن تأجيل عودة الأندية لأجواء المنافسات الرسمية هو حرمان اللاعبين من دخول المرحلة الجدية، وبلوغ جاهزية بدنية جيدة، مقارنة بالبقاء من دون لعب مباريات رسمية، باستثناء بعض الفرق المشاركة قارياً.

ورأى الاتحاد أنّ برمجة الموسم الجديد تأخذ في الحسبان فرصة التأهّل لكأس العرب في حال التفوّق على منتخب فلسطين، إذ ستخوض الأندية مباراة واحدة فقط قبل التحاق لاعبيها بالمعسكر في الدوحة، ما يعني غيابهم عن فرقهم شهراً ونصف شهر تقريباً، إذا وصل المنتخب إلى النهائي. لكن الاتحاد لم يتطرّق إلى الاحتمال الآخر، وهو الخروج أمام منتخب فلسطيني قوي وطامح لبلوغ مونديال العرب، الأمر الذي يترك الأندية بلا استفادة فعلية، ويطيل فترة التوقف من دون مبرّر فني واضح.

وأثّر قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في توجه اتحاد الكرة نحو التأجيل، بعدما اعتُبر بعض الأندية غير مؤهل للمشاركة وفقاً للوائح المعمول بها. فأصبح التأجيل بمثابة فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتصحيح الأخطاء، واستكمال إجراءات قيد اللاعبين بشكل قانوني وسلس يضمن تجنّب أي نزاعات مستقبلية.

ويثير قرار التأجيل جدلاً واسعاً بين المتابعين الذين ينتظرون انطلاق الموسم بفارغ الصبر وسط رغبة في استعادة النسق التنافسي. وتترقب الأندية وضوح الرؤية في الأسابيع المقبلة لمعرفة جدول المباريات وتحديد خطط الإعداد النهائية، بينما يترصد منتخب ليبيا الأول انعكاسات هذا القرار على جاهزية لاعبيه، فيما يأمل الجميع أن يثمر التأجيل موسماً أكثر استقراراً وتنظيماً، وألا يتحوّل إلى سبب جديد لتعميق أزمات الكرة الليبية بدل أن يكون خطوة لإصلاحها.