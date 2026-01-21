الاتحاد اللبناني يفسخ عقد رادولوفيتش قبل مباراة اليمن المصيرية

- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن إنهاء عقد المدرب المونتينغري ميدوراغ رادولوفيتش بعد فشله في التأهل لبطولة كأس العرب 2025، مما أثار غضب الجماهير. - فشل رادولوفيتش في تجاوز مباراة الملحق أمام السودان، مما حرم الاتحاد من مكاسب مالية مهمة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. - يستعد منتخب لبنان لمواجهة حاسمة ضد اليمن في تصفيات كأس آسيا 2027، حيث يحتاج للتعادل أو الفوز للتأهل، مع انتظار الإعلان عن المدرب الجديد.

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نهاية رحلة المدرب المونتينغري ميدوراغ رادولوفيتش مع الفريق بعد الفشل في خوض بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، وحقق لقبها منتخب المغرب بعد تفوقه في النهائي على نظيره الأردني.

وقال الاتحاد في بيان رسمي مقتضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: "قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في اجتماع الجلسة التنفيذية اليوم فسخ العقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني ميدوراغ رادولوفيتش"، وذلك من دون تقديم المزيد من الإضافات، ليغلق بذلك الملف الذي أثار غضباً جماهيرياً خلال الفترة الماضية بعد مطالبات كبيرة بإقالة المدير الفني المونتينغري من منصبه.

وفشل رادولوفيتش في تجاوز مباراة الملحق أمام السودان في بطولة كأس العرب، ما أبعده عن المشاركة في دور المجموعات، وكذلك حرمانه من مبلغ مالي كان كفيلاً بدخوله خزائن الاتحاد في بلد يُعاني على الصعيد الاقتصادي، وتعيش لعبته الشعبية الأولى أزمات متلاحقة، وآخرها كان قرار نادي البرج إنهاء رحلته في مسابقة دوري الدرجة الأولى، رغم أنّه واحدٌ من الفرق العريقة في البلاد.

ويتطلع منتخب لبنان في الفترة المقبلة لخوض مباراة مهمة ومصيرية أمام نظيره اليمني في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، يوم 31 مارس/ آذار 2026، ويحتاج خلالها للتعادل أو الفوز للعبور إلى المسابقة، بينما ستعني الخسارة ابتعاده عن المشاركة، وهي ضربة ستكون قوية لجماهير اللعبة التي تتمنى حضور منتخبها في السعودية، على أن يتم الإعلان عن هوية المدير الفني لمنتخب الأرز في وقتٍ لاحق.

وتفاعل عدد كبير من جماهير كرة القدم اللبنانية مع خبر إقالة رادولوفيتش من منصبه، مؤكدين أنّ هذا القرار تأخر كثيراً، وكان من المفترض إعلانه قبل فترة، لتنتهي بذلك حقبة المونتينغري الثانية مع منتخب الأرز، بعدما أشرف عليه من عام 2015 حتى 2019، ومن ثم 2023 حتى 2026.