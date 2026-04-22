الاتحاد اللبناني لكرة السلة يُعلن عودة الدوري خلال الشهر المقبل

- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة استئناف بطولة الدوري المحلي بعد توقفها بسبب الظروف الأمنية، مع الحفاظ على النظام السابق ووجود اللاعبين الأجانب، حيث ستبدأ المنافسات في 15 مايو للسيدات و22 مايو للرجال في الدرجة الأولى و29 مايو للدرجة الثانية. - أكد رئيس الاتحاد، أكرم الحلبي، على أهمية عودة النشاط الرياضي في ظل الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن كرة السلة تُدخل البهجة إلى نفوس اللبنانيين، مع منح الأندية فترة تحضيرية للعودة إلى التدريبات وضم اللاعبين الأجانب. - يتصدر نادي الرياضي بيروت البطولة برصيد 38 نقطة، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نصف النهائي، بينما يتنافس صاحبا المركزين الرابع والخامس على التأهل للمربع الذهبي.

قرر الاتحاد اللبناني لكرة السلة إعادة مسابقاته بعدما كانت وزارة الشباب والرياضة قد سمحت يوم الاثنين الماضي باستئناف المنافسات إثر التوقف الذي طاول جميع القطاعات خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الأمنية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وأعلن الاتحاد اللبناني للعبة اليوم الأربعاء أن بطولة الدوري المحلي ستُستأنف من المرحلة التي توقفت عندها، مع اعتماد النظام نفسه وبحضور اللاعبين الأجانب كما كان الحال سابقاً، على أن تحظى الفرق بفترة تحضيرية استعداداً لعودة المنافسات يوم 15 مايو/ أيار لفئة السيدات، والـ22 من الشهر عينه لدوري الدرجة الأولى (رجال)، و29 مايو لدوري الدرجة الثانية (رجال).

وأكد رئيس الاتحاد المحلي للسلة، أكرم الحلبي، أن حضور الإعلام الكثيف لتغطية هذا المؤتمر يدلُّ على "الجوع لكرة السلة والاشتياق لها وسط اهتمام الجمهور بهذه الرياضة"، مشيراً إلى أنّه بعد اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للسلة، وعقب دراسة عودة المسابقات، رغم كلّ الظروف التي حصلت، تقررت عودة النشاط، خاصة أنّها واحدة من الرياضات التي "رفعت اسم لبنان عالياً وأدخلت البهجة إلى نفوس اللبنانيين".

وأضاف الحلبي خلال البث المباشر: "أعطينا الأندية حوالي شهر حتى تعود للتدريبات، ولتتمكن من ضمّ اللاعبين الأجانب لننطلق مجدداً، نحن كاتحاد أعطينا مهلة شهر لكننا منفتحون على اقتراحات الأندية لتحسين شكل البطولة ونظامها".

ويتصدر نادي الرياضي بيروت البطولة برصيد 38 نقطة، بينما يأتي نادي الحكمة ثانياً بـ35 نقطة، وخلفهما المركزية ثالثاً بـ31 نقطة، ثم هوبس رابعاً (30)، وهومنتمن خامساً (29)، وأنترانيك بيروت والأنطونية (29) أيضاً لكن في المركزين السادس والسابع توالياً، ثم يأتي بيروت ثامناً (28 نقطة).

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى نصف نهائي الأدوار الإقصائية مباشرة، على أن يلعب صاحبا المركزين الرابع والخامس مواجهة حاسمة لبلوغ المربع الذهبي، وعلى إثرها تلعب الأندية سلسلة من المواجهات، يتأهل بموجبها الفائز بثلاث مباريات من أصل خمس إلى اللقاء الختامي.