الاتحاد الكويتي يكشف نقاط قوته في سبيل استضافة كأس آسيا 2035

أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسمياً تقدّمه بطلب احتضان كأس آسيا لكرة القدم عام 2035، وهو ما كان قد كشفه الاتحاد الآسيوي للعبة يوم الثلاثاء الماضي حين أعلن اختتام عملية تلقي ملفات الترشح من الاتحادات الأعضاء، والتي بلغ عددها أربعة مع الكويت، وهي أستراليا، وكوريا الجنوبية واليابان.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أحمد اليوسف الصباح، اليوم الأحد وفقاً لما جاء في البيان الرسمي: " الاتحاد تقدّم بشكل رسمي بملف استضافة كأس آسيا عام 2035 وذلك بدعم من الحكومة ووزير الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، مضيفاً: "لدينا ثقة كبيرة جداً باستضافة هذا الحدث القاري المميز وذلك من خلال علاقاتنا المميزة مع الأشقاء في الاتحادات الآسيوية وكذلك بدعمٍ من دول مجلس التعاون واتحاد غرب آسيا ولثقتهم بأن الكويت كانت وما زالت قادرة على استضافة كبرى الأحداث آخرها الإشادة الكبيرة باستضافة السوبر الفرنسي والذي لاقى استحسان الجميع".

وأوضح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأن التجهيز سيكون على أعلى المستويات لإعلان فوز الكويت بالاستضافة من خلال تظافر الجميع، ليختم حديثه بالقول حول هذا الموضع: "هناك عمل متواصل تقوم به جميع اللجان العاملة بالاتحاد ليكون ملف الكويت الأفضل بين جميع الدول المتقدمة للاستضافة".

وبحال فوز الملف الكويتي ستعود المنافسة القارية إلى البلاد بعد سنوات طويلة من الغياب، إذ كانت الاستضافة الأولى في عام 1980، ويومها حقق اللقب على حساب منتخب كوريا الجنوبية بفضل ثنائية فيصل الدخيل وهدف آخر من سعد الحوطي، مع العلم أن البطولة الأخيرة جرت أيضاً في دولة عربية حين أقيمت المباريات في أرض دولة قطر التي تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات الكبرى بينها كأس العالم 2022.

