الاتحاد القطري يُعلّق مسابقات كرة القدم حتى إشعار آخر

01 مارس 2026   |  آخر تحديث: 12:45 (توقيت القدس)
من مواجهة السد والريان في ملعب جاسم بن حمد، 31 أكتوبر 2025 (نُشاد تيكاييل/Getty)
من مواجهة السد والريان في ملعب جاسم بن حمد، 31 أكتوبر 2025 (نُشاد تيكاييل/Getty)
- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل جميع المسابقات والمباريات حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الراهنة والحرب الدائرة بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما يجعل إقامة الأنشطة الرياضية صعبة.
- تم إلغاء مباراتين كانتا مقررتين ضمن الجولة الـ17 من الدوري القطري، مع تأجيل الجولة الـ18 التي كانت مقررة في 6 فبراير، بانتظار تطورات الحرب وتأثيرها على الأوضاع الأمنية في قطر.
- سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقاً عبر القنوات الرسمية للاتحاد، مع تمنياتهم بحفظ البلاد واستمرار نعمة الأمن والأمان.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل كل مسابقات اللعبة حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة نظراً إلى الحرب التي اندلعت في المنطقة بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، وصعوبة إقامة أي نشاط رياضي في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان رسمي، الأحد: "يُعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر. وسيتمُّ الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقاً عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويُديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وكان الاتحاد القطري، ألغى مباراتين كان من المقرر إقامتهما يوم أمس السبت وهي العربي في مواجهة السيلية والشمال في مواجهة نادي قطر، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري القطري، ولكن من دون أن يُصدر قراراً رسمياً بخصوص التأجيل، ليُعلن رسمياً الأحد قرار تعليق مباريات الدوري وكل المسابقات المحلية الخاصة برياضة كرة القدم.

شعار فيفا خلال المباراة النهائية لكأس العرب، 18 ديسمبر 2025 (تناني بدر الدين/Getty)
وكان من المقرر أن تُقام الجولة الـ18 من بطولة الدوري القطري يوم الجمعة 6 فبراير/شباط، ولكن مع قرار تعليق المباريات حتى إشعار آخر لا يبدو أن هذه الجولة ستُقام بانتظار ما سيتؤول إليه الحرب الدائرة حالياً بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، خصوصاً أن قطر تعرضت لضربات بصواريخ إيرانية في الساعات الماضية والتي استهدفت قواعد عسكرية أميركية.

