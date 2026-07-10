الاتحاد الفلسطيني يشكرُ نظيره القطري بسبب قرار الاحتراف في الدوري

- الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يشكر الاتحاد القطري على قراره بالسماح بتسجيل لاعب فلسطيني محترف في دوري الدرجة الأولى القطري، مما يعكس الدعم القطري المستمر للرياضة الفلسطينية. - البيان يشيد أيضاً بمواقف الاتحادين المصري والليبي في دعم اللاعبين الفلسطينيين، مما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والاحترافية. - الاتحاد الفلسطيني يأمل أن تحذو الاتحادات العربية الأخرى حذو قطر ومصر وليبيا لتعزيز فرص احتراف اللاعبين الفلسطينيين وتطوير كرة القدم الفلسطينية بعد توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب.

وجّه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة شكر إلى نظيره الاتحاد القطري بخصوص قرار الاحتراف الخاص باللاعبين الفلسطينيين في بطولة الدوري القطري لكرة القدم، حيثُ وجه الرئيس جبريل الرجوب كلمات خاصة للاتحاد القطري بسبب هذه الخطوة المُميزة. ونشر الاتحاد الفلسطيني بياناً رسمياً، الجمعة، ذكر فيه: "يتوجه الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأسرة الاتحاد، ببالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في دولة قطر، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، تقديراً لمواقفهما الداعمة لكرة القدم الفلسطينية، ولقرارهما السماح لأندية دوري الدرجة الأولى القطري بتسجيل لاعب واحد من المنتخب الفلسطيني لاعباً محترفاً".

وتابع بيان الاتحاد الفلسطيني: "يؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن هذه الخطوة تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والقطري، وتعكس الدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للرياضة الفلسطينية، وإيمانها بأهمية تمكين اللاعبين الفلسطينيين وتوفير الفرص التي تسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والاحترافية. كما يتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على موقفه الداعم، من خلال معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي ضمن المسابقات المصرية، وإلى الاتحاد الليبي لكرة القدم على قراره في الموسم قبل الماضي بمعاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي، ثم السماح بتسجيله بوصفه لاعباً محترفاً خلال الموسم الماضي".

كرة عربية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يُحدد موعد استئناف النشاط الرياضي

وذكر بيان الاتحاد أيضاً: "يأمل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن تحذو الاتحادات العربية الشقيقة حذو الاتحادات القطري والمصري والليبي، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز فرص احتراف اللاعبين الفلسطينيين، والإسهام في تطوير كرة القدم الفلسطينية والارتقاء بمستوياتها على مختلف الأصعدة. كما يؤكد الاتحاد أن هذه القرارات جاءت دعماً للمنتخبات الوطنية الفلسطينية خلال فترة التوقف القسري للنشاط الرياضي، التي استمرت ثلاثة مواسم بفعل حرب الإبادة وما خلفته من تداعيات كارثية على الحركة الرياضية الفلسطينية، وفي الوقت الذي تتهيأ فيه كرة القدم الفلسطينية لاستئناف نشاطها مع انطلاق الموسم الجديد مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل".



