الاتحاد الفلسطيني يردّ بقوة على مقترح مباراة مع إسرائيل

- الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ينفي بشدة مزاعم إقامة مباراة بين فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاماً، مؤكداً عدم تلقيه أي إشعار رسمي من "فيفا" بهذا الخصوص، ويشدد على رفضه لأي محاولات لفرض واقع رياضي زائف. - يبرز الاتحاد الفلسطيني معاناة الرياضة الفلسطينية، حيث فقدت أكثر من 1000 رياضي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويؤكد التزامه بحماية اللاعبين والدفاع عن حقوقهم وفق أنظمة "فيفا". - يدعو الاتحاد وسائل الإعلام لتحري الدقة والالتزام بالمصادر الرسمية، ويؤكد استمراره في الجهود القانونية لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة.

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً رسمياً، اليوم الخميس، بخصوص مقترح إقامة مباراة بين فلسطين وإسرائيل، والذي انتشر عبر بعض وسائل الإعلام، الأمر الذي تطلّب تدخلاً سريعاً من الاتحاد لتوضيح المسألة. وجاء في بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: "في ظل ما يتم تداوله أخيراً عبر بعض وسائل الإعلام حول مزاعم بإقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاماً، يؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأكد الاتحاد أنه "لم يتلقَّ أي إشعار أو طرح رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذا الخصوص، كما تم التأكيد لنا بشكل واضح أنه لم يتم الإعلان أو الترتيب لأي مباراة من هذا النوع"، مشدداً على "موقفه الثابت الذي لا يقبل التأويل: لن نكون جزءاً من أي مبادرات أو محاولات تهدف إلى فرض واقع رياضي زائف مع جهة تمارس يومياً انتهاكات جسيمة بحق رياضيينا وتستهدف الإنسان والبنية التحتية الرياضية الفلسطينية بشكل ممنهج".

وأكد الاتحاد الفلسطيني رفضه بشكل قاطع "أي محاولات لاستخدام الرياضة كأداة للتغطية على هذه الانتهاكات أو لتلميع صورة واقع لا يمكن قبوله أو التعايش معه"، لافتاً إلى أنّ "ما يجري على الأرض لا يمكن فصله عن أي نشاط رياضي، وأي حديث عن مباريات في هذا السياق هو تجاهل صارخ للحقيقة".

بعيدا عن الملاعب الاتحاد الفلسطيني يدين بشدة اعتقال الاحتلال لاعبتين من منتخب السيدات

وذكّر الاتحاد بأنّه "خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، فقدت الرياضة الفلسطينية أكثر من 1000 من أبنائها وبناتها من الرياضيين، من ضمنهم قائد المنتخب السابق سليمان العبيد وبطلة الكاراتيه نغم أبو سمرة"، لافتاً إلى أنّ "هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس حجم المعاناة والاستهداف الذي يتعرّض له القطاع الرياضي في فلسطين".

وحدّد الاتحاد أولوياته التي وصفها بـ"الواضحة والمعلنة"، وهي: "حماية لاعبينا، الدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحقيق العدالة والمساءلة وفق أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومبادئ الميثاق الأولمبي"، مؤكداً أنّه سيواصل جهوده القانونية والرياضية لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة لهذه القوانين. وشدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على أنّه سيبقى "متمسكاً بمسؤولياته الوطنية والرياضية، ولن ينجر وراء محاولات تشتيت الانتباه عن القضايا الجوهرية التي تمس وجود ومستقبل رياضيينا"، داعياً وسائل الإعلام إلى "تحرّي الدقة والالتزام بالمصادر الرسمية، وتجنّب الانجرار وراء معلومات مضللة أو غير موثقة".

ومع أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي، فإنه يرغب في تنظيم مباراة رمزية بين إسرائيل وفلسطين، في افتتاح بطولة جديدة للناشئين تحت 15 عاماً، من المقرر أن تقام في سبتمبر/ أيلول المقبل. ورغم أن البطولة لا تُعتبر كأس عالم رسمية للناشئين تحت 15 عاماً، فإن المسابقة ستكون مفتوحة لجميع أعضاء "فيفا" البالغ عددهم 211 عضواً، بما في ذلك روسيا، التي لا تزال ممنوعة من تمثيل المنتخب الأول.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا غارديان البريطانية، الاثنين الماضي، فقد أعلن "فيفا" عن تفاصيل البطولة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولديه خطط طموحة للمباراة الافتتاحية، إذ لا يزال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو "مصمماً على استخدام كرة القدم وسيلة لتعزيز السلام والوحدة العالميين"، بحسب الصحيفة.