الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يُحدد موعد استئناف النشاط الرياضي

- أعلن جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن استئناف النشاط الرياضي في الأراضي المحتلة بعد سنوات من التحديات والعدوان الإسرائيلي، مشددًا على أهمية وحدة الحركة الرياضية. - أشار الرجوب إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الرياضة الفلسطينية، بما في ذلك استشهاد أكثر من ألف رياضي وتدمير المنشآت، مؤكدًا على الإرادة القوية لإعادة إطلاق النشاط الرياضي. - سيتم استئناف النشاط الرياضي بشكل تنشيطي في سبتمبر، مع التركيز على إعادة بناء المنظومة الرياضية وتجاوز التحديات المالية واللوجستية التي تواجه الأندية.

أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، موعد استئناف النشاط الرياضي، بعد سنوات من التحديات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، الذي طاول مختلف مناحي الحياة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الحركة الرياضية في الأراضي المحتلة، وذلك على خليفة اجتماع المكتب التنفيذي، اليوم الأربعاء.

وقال الرجوب إن الرياضة الفلسطينية دفعت ثمناً كبيراً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ارتقاء أكثر من ألف شهيد من الأسرة الرياضية، إضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين، وتدمير معظم المنشآت الرياضية، التي بات عدد كبير منها غير مؤهل لاستضافة الأنشطة الرسمية، مُضيفاً أن الإرادة الموجودة لدى أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الأندية والعاملين في القطاع الرياضي، تشكل أساساً لإعادة إطلاق النشاط.

وأوضح الرجوب أن الاتحاد سيعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل وموعد وآلية استئناف النشاط الرياضي، مبيناً أن ذلك سيكون تنشيطياً فقط من دون تصنيف أو صعود أو هبوط، وحدد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعداً لاستئناف النشاط الرياضي إذا توفرت الإمكانيات، بهدف إعادة بناء المنظومة الرياضية وتجاوز الظروف الصعبة التي فرضها الاحتلال.

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وأشار إلى أن دوري المحترفين للموسم الثامن سيتم الاتفاق على موعد انطلاقه في العام المقبل، مؤكداً أن أحد أكبر التحديات التي تواجه كرة القدم الفلسطينية، هو غياب التمويل للأندية باستثناء دعم السلطة الفلسطينية وبعض المشاريع المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، مُشدداً على أن الهدف حالياً هو تقديم الحد الأدنى من الدعم للأندية لتغطية احتياجات اللاعبين والمواصلات، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل المنشآت الرياضية.