أدان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مزاعم الاحتلال وتبريراته لقتله الرياضيين الفلسطينيين، وذلك عقب استشهادهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الاتحاد الفلسطيني للعبة في بيان رسمي اليوم الخميس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن سلب حياة الأفراد ثم توجيه اتهامات لهم دون أي دليل، دون إجراءات قانونية، ودون منحهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم، يُعد سلوكاً مشيناً إلى أبعد الحدود. هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة قابلة للتحقق، ولم تُعرض على أي جهة مستقلة أو محايدة، كذلك لم تخضع لأي شكل من أشكال التدقيق أو المراجعة القانونية. وهي اتهامات موجهة لأشخاص لم يعد بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم. إن هذا النهج القائم على استهداف الأفراد، ثم محاولة تبرير أو التغطية على تلك الأفعال من خلال ادعاءات غير موثقة، يُشكل انتهاكاً خطيراً للمبادئ الأساسية للعدالة والكرامة ونزاهة الرياضة".

واعتبر الاتحاد الفلسطيني للعبة أن الأثر المدمر للإبادة على الرياضة الفلسطينية لا يمكن إنكاره، مضيفاً: "حتى اليوم، استُشهد 1013 رياضياً على يد القوات الإسرائيلية، من بينهم 568 من أفراد الأسرة الكروية. كما تم تدمير 256 منشأة رياضية، منها 184 بشكل كامل و81 تعرضت لدمار جزئي. ما تعكسه هذه الأرقام ليس فقط حجم الخسائر، بل الاستهداف المنهجي للرياضة الفلسطينية".

خسائر الرياضة الفلسطينية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد قدّم شكوى رسمية إلى كلّ من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك الأوروبي والآسيوي، بشأن الاتهامات التي أُطلقت بعد الوفاة بحق 12 عضواً من الأسرة الكروية الفلسطينية، من بينهم حكم دولي مساعد معتمد.

ودعا الاتحاد في الوقت عينه إلى تدخل فيفا "في ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمسّ مجتمع كرة القدم العالمي"، مطالباً يويفا بـ"اتخاذ موقفٍ واضح ومبدئي دفاعاً عن مبدأ قرينة البراءة"، مناشداً الاتحاد الآسيوي للعبة "توفير الحماية والدعم لكرة القدم الفلسطينية في مواجهة هذه الممارسات".

وختم البيان: "نطالب بتحقيق العدالة لجميع الرياضيين الذين استُشهدوا، ونؤكد جاهزيتنا الكاملة لتقديم الأدلة والإثباتات كما دأبنا على ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية. كذلك يحتفظ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بكامل حقوقه القانونية لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك إحالة هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS). إن هذه القضية ليست مجرد رد، بل مبدأ أساسي. إن توجيه الاتهامات للضحايا دون دليل ودون مساءلة هو محاولة لإعادة صياغة الواقع والتنصل من المسؤولية، وهو أمر لا يمكن أن يمر دون محاسبة".