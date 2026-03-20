أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً رسمياً تفاعلاً مع قرارات الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن الشكوى التي تقدم بها حول مشاركة أندية إسرائيلية في مسابقات تقام على أراضٍ فلسطينية. وقد سلط الاتحاد الدولي عقوبات مالية على الاتحاد الإسرائيلي بسبب القيام بانتهاكات لالتزاماته المتعلقة بمكافحة التمييز. ولم يكن الاتحاد الفلسطيني راضياً عن القرارات الأخيرة. كما أنه ينوي مواصلة الدفاع عن حقوقه حسب القوانين التي يحددها الاتحاد الدولي.

وعبر الاتحاد الفلسطيني عن عدم رضاه عن القرارات التي تمّ اتخاذها، وقال في بيان رسمي نشره مساء الخميس على حساباته الرسميّة: "يشير الاتحاد إلى أن لجنة الانضباط في الفيفا قد خلصت إلى وجود انتهاكات بموجب المادة (13) من لائحة الانضباط، والمتعلقة بالسلوك المسيء وانتهاك مبادئ اللعب النظيف، وقد فرضت العقوبات المناسبة بناءً على ذلك. وفي حين يُعد ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يلاحظ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن هذه النتائج لا تعالج بشكل كامل نطاق وخطورة الانتهاكات التي أُثيرت في مقترحه الأصلي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمييز بموجب المادة (4) من النظام الأساسي للفيفا، وغيرها من الادعاءات الخطيرة المدعومة بالأدلة المقدمة أمام الفيفا".

وتابع البيان: "وبشكل خاص، يذكّر الاتحاد بأن الإجراءات الأساسية تضمنت أدلة موثقة على وجود سلوك تمييزي ممنهج، وإخفاقات مؤسسية في اتخاذ الإجراءات، وسلوك قد يرقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية، كما ورد في المواد التي تم النظر فيها خلال التحقيق".

وبخصوص القرار المرتبط بلجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، اعتبر الاتحاد الفلسطيني أن مجلس الاتحاد الدولي خلص إلى عدم المضي قدماً في اتخاذ قرار موضوعي بشأن مسألة الإقليمية، وبدلاً من ذلك، قرر إنشاء مسار إضافي من التفاعل. وأضاف البيان: "يرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن المسألة أصبحت ناضجة لاتخاذ قرار نهائي، وأن أي خطوات إجرائية إضافية في غياب مثل هذا القرار تثير مخاوف جدية بشأن التطبيق الفعّال للإطار التنظيمي للفيفا. وفي ضوء قرارات المجلس، سيباشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة ضمن إطار لوائح الفيفا والمسارات القانونية المتاحة، لضمان صون حقوقه كاتحاد عضو، وتطبيق النظام الأساسي للفيفا بشكل متسق ودون استثناء". وسيعقد الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل مؤتمراً صحافياً، سيكشف خلاله عن الخطوات التي ينوي القيام بها في هذا الإطار.