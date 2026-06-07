الاتحاد الفرنسي يقترب من حسم ملف مكافآت اللاعبين في كأس العالم

- أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، تقدم المفاوضات بشأن مكافآت لاعبي المنتخب الفرنسي المشاركين في كأس العالم، مع تحديد موعد حسمها قبل مغادرة الفريق إلى الولايات المتحدة في العاشر من يونيو. - أثار الإعلام الفرنسي جدلاً حول حصة اللاعبين من التذاكر لتأمين حضور مقربين منهم في كأس العالم 2026، وسط أزمة مالية يعاني منها الاتحاد. - يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة أيرلندا الشمالية في ليل قبل التوجه إلى معسكره التدريبي في بوسطن، حيث سيبدأ مشواره في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم 16 يونيو.

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، تقدم المفاوضات بشأن مكافآت لاعبي المنتخب الفرنسي المشاركين في كأس العالم خلال الأيام القادمة، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد. وحصل جدل واسع في الأيام الماضية بشأن المكافآت المرصودة إلى اللاعبين، تزامناً مع الحديث عن أزمة مالية يُعاني منها الاتحاد، كما أثار الإعلام الفرنسي، ملف حصة اللاعبين من التذاكر لتأمين حضور مقربين منهم في مختلف المباريات في كأس العالم 2026، وذلك بعد أن طالب اللاعبون برفع حصتهم.

وأعلن ديالو، أن قيمة مكافآت اللاعبين المشاركين في كأس العالم ستُحسم قبل مغادرة منتخب فرنسا إلى الولايات المتحدة في العاشر من يونيو/حزيران. وقال في تصريحات نقلها موقع أر.أم.سي الفرنسي: "تحدثتُ مع اللاعبين قبل أيام، وستستمر المناقشات، يرغب الطرفان في حلّ هذه المسألة بشكل كامل قبل مغادرة المنتخب الفرنسي في العاشر من يونيو، حتى يتمكن الفريق من التركيز كلياً على البطولة". وتحدث رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي عُقد في أجاكسيو عقب الجمعية العمومية للاتحاد، وأضاف: "أجرينا مناقشات هادئة للغاية مع اللاعبين، الذين تشاوروا فيما بينهم وقدّموا لي اقتراحاً. وأحتاج إلى التواصل معهم مجدداً لوضع اللمسات الأخيرة على هذه المسألة في مطلع الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى "وجود أجواء إيجابية للحوار".

كرة عالمية الاتحاد الفرنسي يصدم رفاق مبابي قبل كأس العالم بهذا التصرف

وسيختتم المنتخب الفرنسي استعداداته النهائية لكأس العالم، يوم الاثنين في مدينة ليل بمواجهة أيرلندا الشمالية، قبل التوجه إلى معسكره التدريبي في بوسطن يوم الأربعاء. وسيستهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم يوم 16 يونيو بمواجهة السنغال على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، قبل أن يواجه العراق يوم 22 يونيو في فيلادلفيا، ثم النرويج يوم 26 يونيو في بوسطن. وكان رفاق كيليان مبابي، قد حصدوا الوصافة في كأس العالم 2022 في قطر، وقبل ذلك توجوا بلقب نسخة 2018 في روسيا، ويُعتبر المنتخب الفرنسي من أكبر المرشحين لحصد اللقب.