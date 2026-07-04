الاتحاد الفرنسي يعترف بفشله في ضم موهبة المغرب رغم محاولات زيدان

- اعترف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بفشله في ضم أيوب بوعدي، الذي تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، وساهم في وصول الفريق إلى دور الـ16، مما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى. - المدير الفني للاتحاد الفرنسي، هوبير فورنييه، أشار إلى أن بوعدي كان موهبة فريدة، لكن المنافسة الشرسة داخل الفريق الفرنسي حالت دون مشاركته في المونديال، مما دفعه لاختيار اللعب مع المغرب. - رغم محاولات زين الدين زيدان لإقناع بوعدي بالبقاء مع فرنسا، إلا أن الاتحاد الفرنسي نادم على خسارة هذه الموهبة الصاعدة.

اعترف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بفشله في ضم موهبة منتخب المغرب، أيوب بوعدي (18 عاماً)، الذي استطاع فرض نفسه بقوة خلال بطولة كأس العالم 2026، وساهم بوصول كتيبة المدرب محمد وهبي إلى دور الـ16 في المسابقة الدولية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال المدير الفني للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، هوبير فورنييه، في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، السبت: "لقد كنا نتابع ما يفعله أيوب بوعدي منذ عدة سنوات، ونعلم أنه عبارة عن موهبة فريدة من نوعها، وخسارة كبيرة لنا ما فعله (يقصد اختياره اللعب مع منتخب المغرب)، لكن هذا يبقى اختياره، إلا أننا فرطنا بأحد أبرز المواهب الصاعدين بين أبناء جيله".

وتابع: "لقد قمنا باتباع جميع الإجراءات الخاصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعدما أمضى أيوب بوعدي عاماً ونصفا مع منتخب تحت 21 عاماً، وكان يعلم أنه سيكون ضمن القائمة الأولية للمدرب ديديه ديشان، لكن لم نستطع منحه فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم، بسبب المنافسة الشرسة داخل الفريق، ومع اقتراب انطلاق المونديال، قرر المدرب عدم اختياره، الأمر الذي يجعله يذهب إلى المغرب".

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وأوضح: "لقد شعر ديشان أن بوعدي لم يكن جاهزاً، لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم قدم له هذه الفرصة، وأتفهم وجهة نظر أيوب"، فيما أكدت الصحيفة البريطانية، أن الاتحاد الفرنسي استعان بنجمه السابق، زيدن الدين زيدان، حتى يعمل على التواصل مباشرة مع موهبة نادي ليل، من أجل عدم الاستماع إلى عرض "أسود الأطلس"، لكن مدرب ريال مدريد السابق فشل في مهمته.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نادم على ما فعله مع أيوب بوعدي، الذي أصبح بفضل قراره باللعب مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم، والـتألق الكبير في المواجهات، محطّ أنظار كبار الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد، ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال ومانشستر سيتي، التي تنافس على حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية.