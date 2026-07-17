الاتحاد الفرنسي يضع لمساته الأخيرة قبل انطلاق حقبة زيدان

- الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد للإعلان عن زين الدين زيدان كمدرب جديد لمنتخب "الديوك" بعد رحيل ديديه ديشان عقب مونديال 2026، مع خطة لصرف رواتب الجهاز الفني السابق. - زيدان أنهى إجراءات تعيين فريقه الخاص المكون من سبعة أعضاء، مع إمكانية زيادة العدد إلى 25، مع التركيز على وجود سيدة في وحدة البيانات والأداء، رغم القلق من التكلفة المالية. - الاتحاد يدرس تنظيم حفل تكريم لديشان الذي قاد المنتخب لمدة 14 عاماً وحقق إنجازات بارزة، منها الفوز بكأس العالم 2018.

وضع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللمسات الأخيرة، قبل الإعلان عن تولي زين الدين زيدان مهمة الإشراف على تدريب منتخب "الديوك"، خلفاً لديديه ديشان، الذي أعلن رحيله عن منصبه، بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الجمعة، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وضع خطة لصرف جميع رواتب الجهاز الفني للمدرب ديديه ديشان، قبل الإعلان عن بداية حقبة زين الدين زيدان مع "الديوك"، رغم حالة الحزن على موظفي الهيئة الكروية، عقب الخسارة على يد إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات نصف نهائي مونديال 2026.

ويُريد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصدار بيانه الرسمي، حول تعيين زيدان مدرباً لمنتخب "الديوك"، قبل 21 يوليو/تموز الجاري، بعدما قام المدير الفني بإنهاء جميع الإجراءات حول الأعضاء السبعة في فريقه الخاص، وهم عبارة عن مجموعة مقربة للغاية من نجم الكرة الفرنسية السابق، لأنهم عملوا سوياً في نادي ريال مدريد الإسباني.

كرة عالمية ديشان.. من قيود المجد إلى التخلي عنها

ومن الممكن أنّ يصل عدد فريق زيدان إلى 25 عضواً، مع تركيز الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على وجود سيدة ستعمل ضمن وحدة البيانات والأداء، التي يوليها المدرب أهمية بالغة، لكن الخوف الكبير، هو التكلفة المالية، التي ستدفعها الهيئة الكروية لهذا العدد الضخم من الأشخاص، إلّا أن الهدف الوحيد الآن، هو العمل على حسم لقب بطولة "يورو 2028".

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدرس تنظيم حفل تكريم للمدرب ديديه ديشان، الذي قاد "الديوك" لمدة 14 عاماً، واستطاع تحقيق لقب بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا عام 2018، ووصل مع رفاق مبابي إلى نهائي مونديال 2022 في قطر، بالإضافة إلى نصف نهائي النسخة الحالية.