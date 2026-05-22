الاتحاد الفرنسي يصدم رفاق مبابي قبل كأس العالم بهذا التصرف

- يسعى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لخفض نفقاته المالية الكبيرة لحماية وضعه المالي المتأزم قبل كأس العالم 2026، حيث طلب رئيس الاتحاد، فيليب ديالو، من اللاعبين قبول تخفيض مكافآتهم بسبب عدم كفاية جوائز "فيفا" وارتفاع تكاليف البطولة. - رغم عقد الرعاية الضخم مع نايكي، يشعر اللاعبون بالحيرة من طلب خفض المكافآت بعد زيادتها مؤخراً، بينما يسعى الاتحاد لتحقيق التوازن المالي عبر تخفيضات في جميع الفئات. - لم يشارك منتخب تحت 20 عاماً في بطولة موريس ريفيلو بسبب تخفيضات الميزانية، بينما يبقى المنتخب الأول بمنأى عن هذه التخفيضات، مع توقعات بحل سريع للمشكلة.

يسعى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى خفض نفقاته المالية الكبيرة، بهدف حماية الوضع المالي المتأزم للاتحاد، قبل مشاركة منتخب "الديوك" في كأس العالم 2026 المقررة الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولأجل ذلك اجتمع رئيس الاتحاد، فيليب ديالو، مع رفاق القائد كيليان مبابي (27 عاماً) خلال التوقف الدولي الأخير في شهر مارس/ آذار الماضي، ليطلب منهم قبول تخفيض مكافآتهم من كأس العالم. وأوضح ديالو أن جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم تعد كافية، وأن سعر صرف الدولار مقابل اليورو غير مؤاتٍ، وأن تكاليف البطولة ستكون باهظة، وفق ما نقلته مجلة ليكيب الفرنسية، اليوم الجمعة.

وذكرت بعض التقارير أنّ بعض اللاعبين فهموا أنّ هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى حماية الوضع المالي المتأزم للاتحاد، ثم ساد شعور بالحيرة بين اللاعبين، إذ لماذا يُطلب من المنتخب الفرنسي، الذي حقق رقماً قياسياً في عقده مع شركة نايكي الأميركية السنوي بقيمة 100 مليون يورو، التخلي عن مكافآت المباريات التي تتجاوز 20 ألف يورو بقليل لكل لاعب؟ والأهم من ذلك، لماذا يُطلب منهم خفض مكافآتهم بعد أن ضاعفها ديالو قبل أربعة أشهر فقط لتأهلهم إلى كأس العالم؟ وبحسب مصادر عديدة، ورغم المبلغ الكبير الذي دفعته شركة الملابس الرياضية الأميركية، يسعى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منذ أشهر لخفض النفقات في جميع فئات المنتخبات الوطنية، سعياً لتحقيق التوازن في الميزانية، كما تستهدف تخفيضات إنفاق أقسام أخرى في الاتحاد الفرنسي بحسب ما أوردته "ليكيب".

وأُجريت بعض التعديلات على الميزانية منذ بداية عام 2026، مصحوبة بتخفيضات كبيرة في الإدارة الفنية. فعلى سبيل المثال، لم يشارك منتخب تحت 20 عاماً في بطولة موريس ريفيلو، المعروفة سابقاً ببطولة تولون، رغم كونه حاملاً للقبها. كما استهدفت تخفيضات الإنفاق أقساماً أخرى. لكن المجلة أشارت إلى أن المنتخب الأول يبدو بمنأى عن هذا التوجه. ولذلك، فاجأ الاجتماع مع ديالو البعض على حد وصف المجلة، التي أشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي.

ويلتم شمل المنتخب الفرنسي في 28 مايو/ أيار في أكاديمية كليرفونتين، فيما سيحظى مسؤولو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بفرصة التحدث مجدداً مع اللاعبين، أو على الأقل مع كبار لاعبي الفريق مثل مبابي ومايك مانيان وعثمان ديمبيلي. مع ذلك، رجحت المجلة أنّ الفريق بأكمله، لاعبين وجهازاً فنياً، كان يفضّل بدء استعداداته لكأس العالم من دون وجود مثل هذه المشكلة في هذا التوقيت بالذات، بل سيتعين على ديالو إيجاد حل سريع، أو أن يأمل في زيادة قيمة الجائزة المالية.