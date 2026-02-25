الاتحاد الفرنسي يدعم فوفانا بعد الإساءة العنصرية

- الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدعم ويسلي فوفانا بعد تعرضه لإساءات عنصرية عقب مباراة تشلسي ضد بيرنلي، مؤكداً أن العنصرية جريمة لا يمكن التسامح معها في الرياضة. - الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً في الانتهاكات العنصرية التي طالت فوفانا ولاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى تزايد هذه الإساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي. - الاتحاد الفرنسي يشدد على أن القميص الرياضي يمثل قيم الاحترام والتضامن، وأن الاعتداء على لاعب بسبب لون بشرته هو اعتداء على هذه القيم.

أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بياناً، اليوم الثلاثاء، يدعم من خلاله اللاعب ويسلي فوفانا (25 عاماً)، نجم نادي تشلسي الإنكليزي، وذلك بعد تعرضه إلى إساءة عنصرية على منصّات التواصل نهاية الأسبوع الماضي، عقب تعادل فريقه مع بيرنلي (1ـ1) في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقد تعرّض اللاعب الفرنسي إلى الطرد في نهاية اللقاء، والذي قد يكون السبب الأساسي في الهجوم الذي تعرّض له.

ونشر الاتحاد الفرنسي بياناً، جاء فيه: " على مدى أيام، كان ويسلي فوفانا هدفاً لتصريحات عنصرية غير مقبولة. ويُعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعمه الكامل له، ويدين هذه الهجمات الدنيئة بأشد العبارات. العنصرية ليست مجرد رأي، بل هي جريمة. لا يُمكننا التسامح مع الكراهية في رياضتنا. إن القميص الذي نرتديه، أياً كان، يُمثل أكثر بكثير من مجرد نادٍ أو منتخب وطني: فهو يُجسد قيم الاحترام والالتزام والتضامن. إن الاعتداء على لاعب بسبب لون بشرته هو اعتداء على هذه القيم. يجب أن يبقى الملعب مكاناً للشغف والفخر والوحدة".

وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت بدورها أنها فتحت تحقيقاً، بعد انتهاكات عنصرية عبر منصّات التواصل، لحقت عدداً من لاعبي الدوري الإنكليزي نهاية الأسبوع الماضي، من بينهم فوفانا وكذلك التونسي حنبعل المجبري لاعب بيرنلي، وقد تزايد نسق الإساءات العنصرية عبر منصّات التواصل في المواسم الأخير وطاول الكثير من اللاعبين في مختلف الدوريات، ورغم الإدانة الواسعة فإن هذه التجاوزات ما زالت متواصلة.