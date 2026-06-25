الاتحاد العراقي يُدافع عن نجومه.. نفى الشائعات وفنّد الادعاءات

- الاتحاد العراقي لكرة القدم ينفي بشدة الشائعات حول غياب الانضباط والفوضى بين لاعبي المنتخب في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذه الأخبار تضر بتركيز اللاعبين قبل مباراتهم الحاسمة ضد السنغال. - البيان الرسمي يشدد على التزام اللاعبين والبعثة بالضوابط والتعليمات، مع وجود إجراءات تنظيمية ورقابية دقيقة في مقر الإقامة، داعيًا وسائل الإعلام لتقديم أدلة على المزاعم أو مواجهة الإجراءات القانونية. - المنتخب العراقي خسر أمام النرويج وفرنسا، ويستعد لمواجهة السنغال في مباراة حاسمة قد تؤهله للدور الثاني كأفضل ثالث.

فنّد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأخبار التي تمّ تداولها في الساعات الماضية، بشأن غياب الانضباط عن عددٍ من اللاعبين والترويج لحصول حالات فوضى في مقرّ إقامته في كأس العالم 2026، مُعتبراً أن مثل هذه الأخبار من شأنها أن تؤثر في تركيز اللاعبين الذين تنتظرهم مباراة حاسمة أمام منتخب السنغال، وهي تمثل إساءة إلى المنتخب العراقي.

وجاء في بيان الاتحاد العراقي الذي نشره مساء الأربعاء: "يُعرِب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن استغرابه الشديد من استمرار بعضٍ من وسائلِ الإعلامِ المُختلفة، وصفحاتِ التواصلِ الاجتماعي، في تداول ونشرِ أخبارٍ وادعاءاتٍ عاريةٍ عن الصحةِ، تستهدفُ لاعبي المنتخبِ الوطني العراقي، وأفرادَ بعثته المُشاركة في بطولةِ كأسِ العالم، من خلال الترويجِ لمزاعم تتعلق بسلوكياتٍ غير منضبطةٍ داخل مقرِ إقامةِ المنتخب، أو وجودِ حالاتِ فوضى، أو الوجود في أماكنَ ترفيهيّة، وهي ادعاءاتٌ لا تستندُ إلى أي دليل".

وتابع البيان: "يؤكد الاتحادُ أن جميعَ لاعبي المنتخبِ الوطني، وأعضاء البعثة، ملتزمون بشكلٍ كاملٍ بالضوابطِ والتعليماتِ الإداريةِ والفنيةِ المُعتمدة، وأن مقر إقامة المنتخب يخضعُ لإجراءاتٍ تنظيميةٍ ورقابيةٍ دقيقة، فضلاً عن المتابعةِ المُستمرةِ من الإدارةِ الفنية والإدارية للمنتخب". وختم البيان: "يدعو الاتحادُ جميعَ الوسائلِ الإعلامية المختلفة، والأشخاص الذين يروجون لهذه المزاعم، إلى تقديم ما لديهم من أدلةٍ ووثائق تثبتُ صحةَ ما يتمُّ تداوله، وبخلاف ذلك فإن الاتحاد سيباشرُ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ كلِ من يثبتُ تورطه في نشر، أو ترويجِ الأخبار الكاذبة، والإساءات والتشهير، حفاظاً على حقوقِ لاعبي المنتخب الوطنيِ، وسمعةِ الكرة العراقية".

وكان المنتخب العراقي قد انهزم في المباراة الأولى أمام النرويج بنتيجة (1ـ4)، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب فرنسا بنتيجة (0ـ3)، وسيخوض مواجهة قوية أمام منتخب السنغال يوم الجمعة، من أجل حصد الانتصار الذي قد يضمن له التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.