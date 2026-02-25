الاتحاد العراقي يوضّح حقيقة معاقبة حكام دوليين بسبب التلاعب

- نفت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي الشائعات حول إيقاف أربعة حكام دوليين بسبب تلاعب مزعوم في مباريات الدوري المحلي، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتعتبر افتراءات خطيرة. - أكدت اللجنة أن هذه الشائعات تهدف إلى الإساءة لسمعة التحكيم العراقي والطعن في نزاهته دون دليل، مشددة على أن الحكم العراقي سيظل رمزاً للنزاهة والانضباط. - أعلنت اللجنة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية.

أثارت الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية حول إيقاف حكام عراقيين دوليين بعد ثبوت حالات تلاعب في مباريات الدوري المحلي جدلاً كبيراً على الساحة الكروية في البلاد، الأمر الذي دفع لجنة الحكام في الاتحاد العراقي أمس الثلاثاء لإصدار بيانٍ تفاعلت فيه مع هذه القضية الخطيرة، لتنفي كلّ ما يتم ترويجه، خاصة أنّ من شأنها التأثير على الصورة العامة للعبة في البلاد مع اقتراب منتخب أسود الرافدين من خوض الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد العراقي للعبة: "أعلنت لجنة الحكام عن رفضها ما وصفته بالمزاعم الكاذبة بشأن حرمان أربعة حكام دوليين بدعوى ثبوت حالات تلاعب. لجنة الحكام ترفض بشكل مطلق وتستنكر ما تم تداوله من مزاعم كاذبة بشأن حرمان أربعة حكام دوليين مع نهاية الموسم بدعوى ثبوت حالات تلاعب، هذه الادعاءات افتراءات خطيرة لا أساس لها من الصحة".

وتابعت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي للعبة أيضاً: "إطلاق مثل هذه الشائعات يمثل محاولة متعمدة للإساءة إلى سمعة التحكيم العراقي، والطعن بنزاهته من دون أي سند قانوني أو دليل رسمي، وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً، ويتجاوز حدود النقد المهني إلى دائرة التضليل المتعمد، وتشويه الحقائق. الحكم العراقي كان وسيبقى عنواناً للنزاهة والانضباط، وأي مساس بسمعته هو مساس بمؤسسة وطنية راسخة".

وختمت اللجنة: "كما نُؤكد احتفاظنا الكامل بحقنا في اللجوء إلى القضاء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الأكاذيب من دون تهاون أو تراجع، وندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية، وعدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة. الأبواب مفتوحة أمام النقد الموضوعي القائم على الوقائع، لكنها مغلقة تماماً أمام حملات التشهير والتضليل".