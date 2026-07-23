الاتحاد العراقي يصطدم بغراهام أرنولد.. تعثر الاتفاق وحسم مؤجل

- يواجه الاتحاد العراقي لكرة القدم تحديات في تجديد عقد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بسبب اختلافات حول مدة العقد، حيث يفضل أرنولد عقداً لموسم واحد بينما يسعى الاتحاد لعقد طويل الأمد لأربع سنوات لضمان الاستقرار الفني. - توقفت المفاوضات مؤقتاً بين الطرفين، مع توقع استئنافها قريباً لمحاولة تقريب وجهات النظر، خاصة مع اقتراب استحقاقات مهمة مثل كأس الخليج وكأس آسيا. - قاد أرنولد المنتخب العراقي في كأس العالم الأخيرة، حيث خرج "أسود الرافدين" بثلاث هزائم متتالية.

يواصل الاتحاد العراقي لكرة القدم تحركاته لحسم ملف تجديد عقد مدربه، في وقت تشهد فيه المفاوضات مع المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، بعض التعقيدات، بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن عدد من البنود الرئيسية في العقد، ما أدى إلى توقف المباحثات مؤقتاً بانتظار جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد" من مصدره في الاتحاد العراقي الخميس، فإن المفاوضات بين الاتحاد العراقي وأرنولد توقفت مؤقتاً بعد تمسك كل طرف بموقفه في ما يتعلق بمدة العقد. ويفضّل المدرب الأسترالي توقيع عقد يمتد لموسم واحد فقط، في حين يسعى الاتحاد العراقي إلى إبرام اتفاق طويل الأمد يستمر أربع سنوات من أجل ضمان الاستقرار الفني للمنتخب.

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ويرى الاتحاد أن الاكتفاء بعقد لمدة عام لا يخدم مشروع المنتخب الذي تنتظره استحقاقات مهمة، تبدأ ببطولة كأس الخليج، ثم كأس آسيا، قبل مرحلة تتطلب الحفاظ على الاستقرار الفني استعداداً للاستحقاقات اللاحقة. ومن المنتظر أن يعقد الطرفان اجتماعاً جديداً خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهائي يحسم مستقبل الجهاز الفني للمنتخب العراقي. وقاد أرنولد منتخب العراق في كأس العالم الأخيرة التي اختتمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث ودعها "أسود الرافدين" بثلاث هزائم متتالية، أمام النرويج 1-4، وضد فرنسا بثلاثية دون رد، ثم خسارة قاسية أمام السنغال بخماسية دون مقابل.