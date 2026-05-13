الاتحاد العراقي يرد على شائعات منع التأشيرات ويكشف التفاصيل

- الاتحاد العراقي لكرة القدم ينفي شائعات امتناع السفارة الأميركية عن منح تأشيرات للاعبي المنتخب الوطني، مؤكداً أن جميع اللاعبين سيحصلون على التأشيرات بشكل طبيعي قبل كأس العالم 2026. - الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوجه السفارات لتسهيل منح التأشيرات للمنتخبات المشاركة، والإجراءات تسير بشكل منظم دون عراقيل، مع حصول بعض اللاعبين بالفعل على التأشيرات. - المنتخب العراقي يتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب 40 عاماً، لينضم إلى سبعة منتخبات عربية أخرى، ويشارك في المجموعة التاسعة مع فرنسا والسنغال والنرويج.

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن ما يجري تداوله بشأن امتناع السفارة الأميركية عن منح تأشيرات دخول لبعض لاعبي المنتخب الوطني لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن جميع لاعبي "أسود الرافدين" سيحصلون على التأشيرات بشكل طبيعي، قبل كأس العالم 2026.

وجاءت هذه التوضيحات رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن وجود صعوبات في منح تأشيرات لبعض اللاعبين، من بينهم إبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وحيدر عبد الكريم وعلي الحمادي، دون توضيح الأسباب. وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، كشف مصدر في الاتحاد العراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التواصل مع السفارات المعنية يجري بشكل رسمي ومنظم عبر مواعيد محددة، وأن الإجراءات تسير بصورة طبيعية دون أي استثناءات أو عراقيل.

وبيّن المصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أبلغ رسمياً جميع السفارات المعنية بضرورة تسهيل منح التأشيرات لوفود المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن هذا الإجراء معمول به مع مختلف المنتخبات دون استثناء، وأن جميع الحالات ضمن المنتخب العراقي تسير وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأضاف أن بعض اللاعبين حصلوا بالفعل على التأشيرات خلال فترة قصيرة، فيما ينتظر آخرون استكمال إجراءات المواعيد فقط، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالجدولة الإدارية للسفارة وليس بوجود أي رفض أو منع.

كرة عربية الدخيل وتمثيل منتخب العراق في المونديال: تفاصيل تكشف الكواليس

وأكد المصدر أن بعثة المنتخب العراقي لا تواجه أي مشكلة في هذا الملف، وأن جميع اللاعبين سيلتحقون بالمعسكرات والمباريات في الوقت المحدد، نافياً بشكل قاطع وجود أي أزمة تتعلق بدخول اللاعبين إلى الولايات المتحدة. وحجز المنتخب العراقي مقعده في نهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب 40 عاماً، عقب فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1 في الملحق العالمي. وبهذا التأهل، انضم العراق إلى سبعة منتخبات عربية أخرى تأهلت إلى البطولة، هي الأردن والمغرب ومصر وتونس والسعودية وقطر والجزائر، في سابقة تاريخية تشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً. ويخوض "أسود الرافدين" منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.