الاتحاد العراقي يحسم ملف الانتخابات بـ"خريطة طريق"

- وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم على خريطة الطريق الانتخابية المقترحة من "فيفا" والاتحاد الآسيوي، مشيدًا بدعمهما في تنظيم العملية الانتخابية. - أكد رئيس الاتحاد، عدنان درجال، على أهمية العمل المكثف لتحضير المنتخب الوطني للملحق العالمي، مشددًا على ضرورة تجاوز المواجهة الحاسمة لتحقيق حلم الجماهير بالوصول لكأس العالم المقبلة. - طالب "فيفا" والاتحاد الآسيوي بإعادة إطلاق العملية الانتخابية لضمان النزاهة، مع تحديد موعد الانتخابات في 23 مايو 2026.

وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، خلال اجتماع عُقد في مقره الرسمي ببغداد، بحضور رئيس الاتحاد، عدنان درجال، ونائبيه علي جبار ويونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي، على خريطة الطريق المقترحة للعملية الانتخابية المقدمة من الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي.

وجرى التصويت بالإجماع على خريطة الطريق الخاصة بالعملية الانتخابية، فيما أشاد درجال بدور الاتحادين الدولي والآسيوي في دعم العملية وتنظيمها، مقدّماً شكره لرئيس الاتحاد الدولي، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم، تقديراً لجهودهما في هذا الملف.

وأكد درجال، في بيان نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتامي، أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مكثفاً لتوفير مستلزمات نجاح المنتخب الوطني، ولا سيما في إطار التحضير للملحق العالمي، مشدداً على أهمية تجاوز المواجهة الحاسمة أمام بوليفيا أو سورينام، وتحقيق حلم الجماهير العراقية بالوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، واستعادة إنجاز مونديال المكسيك 1986، الذي غادره المنتخب من الدور الأول بعد ثلاث خسائر أمام منتخبات المكسيك وباراغواي وبلجيكا.

وفي وقت سابق، وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الآسيوي رسالة رسمية إلى الاتحاد العراقي، على خلفية نتائج بعثة تقصي الحقائق المشتركة التي زارت العراق، طالبت بإعادة إطلاق العملية الانتخابية بالكامل وفق خريطة طريق محددة، لضمان النزاهة والالتزام باللوائح المعتمدة، على أن تُجرى الانتخابات في 23 مايو/أيار 2026.