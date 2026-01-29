الاتحاد الصيني يعاقب 13 نادياً ويوقف 73 شخصاً مدى الحياة

- أوقف الاتحاد الصيني لكرة القدم 73 شخصاً مدى الحياة، بينهم المدرب السابق لي تاي، وعاقب 13 نادياً بخصم النقاط وتغريمها بسبب التلاعب بنتائج المباريات والفساد، في خطوة تهدف لإعادة الانضباط والنزاهة للرياضة. - شهدت كرة القدم الصينية حملة واسعة لمكافحة الفساد، حيث أُطيح بكبار المسؤولين ومنع عشرات اللاعبين من اللعب، دون الكشف عن تفاصيل التلاعب الأخيرة. - يقضي لي تاي عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهمة الرشوة، بينما يواجه الرئيس السابق للاتحاد الصيني السجن المؤبد لتلقيه رشاوي بقيمة 11 مليون دولار.

أوقف الاتحاد الصيني لكرة القدم 73 شخصاً مدى الحياة، من بينهم المدرب السابق للمنتخب الوطني، لي تاي، وعاقب 13 نادياً من الدرجة الأولى، بخصم النقاط بالإضافة إلى تغريمها، لتورطها في التلاعب بنتائج مباريات وفساد. وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم عن العقوبات بعد مراجعة ودراسة دقيقة من أجل فرض الانضباط في رياضة كرة القدم، وتنظيم اللعبة بشكلٍ كاملٍ من أجل العودة إلى المنافسة النزيهة، وذلك في بيان رسمي نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ رحلة جديدة من إعادة بناء بطولة الدوري الصيني لكرة القدم، الذي عاش صعوبات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الأزمات التي شهدها.

وشهدت كرة القدم الصينية في السنوات الأخيرة حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، كاشفةً عن فساد مستشرٍ في عالم الاحتراف، إذ أُطيح بعدد كبير من كبار المسؤولين في الاتحاد الصيني للعبة، بينما مُنع عشرات اللاعبين من ممارسة كرة القدم بسبب التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات، مع العلم أن الاتحاد المحلي لم يكشف في بيانه عن آخر حالة تلاعب بنتائج المباريات أو كيفية حدوثها.

ويقضي لي تاي، مدرب منتخب الصين ولاعب إيفرتون الإنكليزي سابقاً، والذي أشرف على فريق بلاده بين عامي 2019 و2021، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الرشوة، بعد صدور الحكم عليه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وذكر بيان الاتحاد أنه مُنع الآن من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة، إلى جانب 72 شخصاً آخر، ومن بين هؤلاء، شويوان تشن، الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد بتهمة تلقي رشاوي بقيمة 11 مليون دولار.

وتُعدّ أندية كرة القدم التي ستُعاقب ذات شهرة مماثلة، ومن بين الأندية الـ 16 التي شاركت في موسم 2025 من الدوري الصيني الممتاز، سيتم خصم نقاط من 11 نادياً وتغريمها، كما يواجه ناديا تيانجين غينمين تايغر وشنغهاي شينهوا، وصيف الموسم الماضي، أشد العقوبات، إذ سيُخصم عشر نقاط من رصيديهما وتغريمهما مليون يوان (144 ألف دولار) عند انطلاق موسم 2026 في شهر مارس/آذار.